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Зимние виды 06 ноября 2026 · 20:34

Упустили преимущество в две шайбы: женская сборная Украины по хоккею уступила Турции в Европейском кубке наций.

Дубль Вероники Лискович не спас сборную Украины от поражения, ведь соперницы забросили две шайбы в заключительном периоде
Малюгин Никита Малюгин Никита Редактор спортивного отдела РБК-Украина
Упустили преимущество в две шайбы: женская сборная Украины по хоккею уступила Турции в Европейском кубке наций.
Украинские женщины не смогли удержать победный счет (Фото: ФХУ)

Женская сборная Украины по хоккею потерпела первое поражение на этапе Европейского кубка наций в Бухаресте. Во втором матче турнира подопечные Евгения Алипова уступили Турции со счетом 2:3, хотя после двух периодов вели в две шайбы.

О ходе и результате матча сообщает Sport RBC.UA.

Европейский кубок наций. Женщины. 2-й тур

Турция – Украина – 3:2 (1:1, 0:1, 2:0)

Шайбы: Лекбаш (Арслан), 11:30; Тандоган, 46:14; Кафдагли (Багчи, Сечен), 52:52 – Лискович (Цимиренко, Рожок), 18:44; Лискович (Ведмеденко, Цимиренко), 20:42.

Украинки не удержали преимущество

Сборная Турции открыла счет на 12-й минуте встречи – отметилась Лекбаш. В конце первого периода Вероника Лискович восстановила равновесие, забросив шайбу на 19-й минуте.

В начале второй двадцатиминутки украинская хоккеистка оформила дубль. Лискович реализовала большинство и вывела нашу команду вперед – 2:1.

Однако в заключительном периоде турчанке смогли переломить ход поединка. На 47-й минуте Тандоган сравняла счет, а еще через шесть минут Кафдагли забросила победную шайбу.

Турция одержала первую победу на турнире

Для сборной Турции это первая победа на турнире. В стартовом матче команда уступила Румынии со счетом 1:5.

Украина завершит турнир матчем с Румынией

После победы над Литвой в овертайме украинки впервые лишились очков на этом этапе Европейского кубка наций. Заключительный поединок турнира сборная Украины проведет против хозяек соревнований – команды Румынии.

Матч состоится 7 ноября, начало – в 15:00.

По регламенту к финальной стадии Европейского кубка наций выходят только победители группового этапа. Команды, занимающие второе-четвертое места, завершают выступления на текущем этапе.

Ранее мы рассказывали, какженская сборная Украины вырвала победу в первом матче Европейского кубка наций по хоккею.

Теги: Хоккей
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