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Зимові види 06 листопада 2026 · 20:34

Втратили перевагу у дві шайби: жіноча збірна України з хокею поступилася Туреччині в Європейському кубку націй

Дубль Вероніки Ліскович не врятував збірну України від поразки, адже суперниці закинули дві шайби у заключному періоді
Малюгін Микита Малюгін Микита Редактор спортивного відділу РБК-Україна
Втратили перевагу у дві шайби: жіноча збірна України з хокею поступилася Туреччині в Європейському кубку націй
Українські жінки не змогли втримати переможний рахунок (Фото: ФХУ)

Жіноча збірна України з хокею зазнала першої поразки на етапі Європейського кубка націй у Бухаресті. У другому матчі турніру підопічні Євгена Аліпова поступилися Туреччині з рахунком 2:3, хоча після двох періодів вели у дві шайби.

Про перебіг та результат матчу повідомляє Sport RBC.UA.

Європейський кубок націй. Жінки. 2-й тур

Туреччина - Україна - 3:2 (1:1, 0:1, 2:0)

Шайби: Льокбаш (Арслан), 11:30; Тандоган, 46:14; Кафдагли (Багчі, Сечен), 52:52 - Ліскович (Цимиренко, Рожок), 18:44; Ліскович (Ведмеденко, Цимиренко), 20:42..

Українки не втримали перевагу

Збірна Туреччини відкрила рахунок на 12-й хвилині зустрічі - відзначилася Льокбаш. Наприкінці першого періоду Вероніка Ліскович відновила рівновагу, закинувши шайбу на 19-й хвилині.

На початку другої двадцятихвилинки українська хокеїстка оформила дубль. Ліскович реалізувала більшість і вивела нашу команду вперед - 2:1.

Однак у заключному періоді туркені змогли переломити хід поєдинку. На 47-й хвилині Тандоган зрівняла рахунок, а ще за шість хвилин Кафдагли закинула переможну шайбу.

Туреччина здобула першу перемогу на турнірі

Для збірної Туреччини це перша перемога на турнірі. У стартовому матчі команда поступилася Румунії з рахунком 1:5.

Україна завершить турнір матчем із Румунією

Після перемоги над Литвою в овертаймі українки вперше втратили очки на цьому етапі Європейського кубка націй. Заключний поєдинок турніру збірна України проведе проти господарок змагань - команди Румунії.

Матч відбудеться 7 листопада, початок - о 15:00.

За регламентом, до фінальної стадії Європейського кубка націй виходять лише переможці групового етапу. Команди, які посідають друге-четверте місця, завершують виступи на поточному етапі.

Раніше ми розповідали, як саме жіноча збірна України вирвала перемогу в першому матчі Європейського кубка націй з хокею.

Теги: Хокей
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АПЛ 6 листопада 22:00
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Ла Ліга 6 листопада 22:00
Севілья - : - Алавес
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