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Зимние виды 31 октября 2026 · 19:55

"Киев Кэпиталз" устроил разгром в Балтийской лиге и возглавил турнирную таблицу

Украинский клуб одержал убедительную победу в Латвии
Игорь Ильин Игорь Ильин Редактор новостей отдела «Спорт»
"Киев Кэпиталз" устроил разгром в Балтийской лиге и возглавил турнирную таблицу
"Киев Кэпиталз" в Балтийской лиге (фото: instagram.com/kyivcapitals.hc)

Украинский хоккейный клуб "Киев Кэпиталз" одержал разгромную победу в матче Балтийской хоккейной лиги. В поединке против латвийской "ХШ Рига" киевляне забросили восемь шайб, пропустив всего одну, и поднялись на первое место в турнирной таблице.

Об этом сообщает Sport RBC.UA.

Ход матча

Киевляне открыли счет на 16-й минуте, когда Паулс Сварс реализовал численное преимущество. Менее чем через две минуты Кевинс Страдниекс удвоил преимущество украинского клуба.

В начале второго периода Рустамс Беговс забросил третью шайбу, воспользовавшись также большинством. Впоследствии Лукас Жукаускас довел счет до 4:0.

На 29-й минуте Армандс Апситис отыграл одну шайбу для латвийцев, однако развить успех гости не смогли.

До второго перерыва "Киев Кэпиталз" отличился еще трижды. Сварс оформил дубль в меньшинстве, после чего свои вторые шайбы забросили Страдникс и Беговс.

В заключительном периоде Ренарс Ципрусс ассистировал Харийсу Брантсу, на 49-й минуте установившему окончательный счет — 8:1.

Таким образом, сразу трое хоккеистов киевского клуба завершили встречу с дублями, а команда одержала 11 победу в сезоне.

Результат и турнирное положение

Балтийская хоккейная лига, 31 октября

"Киев Кэпиталз" – "ХШ Рига" – 8:1 (2:0, 5:1, 1:0)

Благодаря уверенной победе украинский клуб вышел во главу угла в турнирной таблице Hokeja Līga.

Для "Киев Кэпиталз" этот результат стал очередным подтверждением высокой результативности команды в текущем сезоне.

Ранее сообщалось о результатах матчей в НХЛ.

Главные матчи
Серия А 31 октября 21:45
Милан - : - Интер
Ла Лига 31 октября 22:00
Барселона - : - Алавес
WBC 31 октября 23:00
Канело Альварес - : - Кристиан Мбилли
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