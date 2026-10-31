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Зимові види 31 жовтня 2026 · 19:55

"Київ Кепіталз" влаштував розгром у Балтійській лізі та очолив турнірну таблицю

Український клуб здобув переконливу перемогу в Латвії
Ігор Ільїн Ігор Ільїн Редактор новин відділу «Спорт»
"Київ Кепіталз" влаштував розгром у Балтійській лізі та очолив турнірну таблицю
"Київ Кепіталз" у Балтійській лізі (фото: instagram.com/kyivcapitals.hc)

Український хокейний клуб "Київ Кепіталз" здобув розгромну перемогу в матчі Балтійської хокейної ліги. У поєдинку проти латвійської "ХШ Рига" кияни закинули вісім шайб, пропустивши лише одну, та піднялися на перше місце в турнірній таблиці.

Про це повідомляє Sport RBC.UA.

Хід матчу

Кияни відкрили рахунок на 16-й хвилині, коли Паулс Сварс реалізував чисельну перевагу. Менш ніж за дві хвилини Кевінс Страднієкс подвоїв перевагу українського клубу.

На початку другого періоду Рустамс Беговс закинув третю шайбу, також скориставшись більшістю. Згодом Лукас Жукаускас довів рахунок до 4:0.

На 29-й хвилині Армандс Апсітіс відіграв одну шайбу для латвійців, однак розвинути успіх гості не змогли.

До другої перерви "Київ Кепіталз" відзначився ще тричі. Сварс оформив дубль у меншості, після чого свої другі шайби закинули Страднієкс та Беговс.

У заключному періоді Ренарс Ціпрусс асистував Харійсу Брантсу, який на 49-й хвилині встановив остаточний рахунок — 8:1.

Таким чином, одразу троє хокеїстів київського клубу завершили зустріч із дублями, а команда здобула 11-ту перемогу в сезоні.

Результат та турнірне становище

Балтійська хокейна ліга, 31 жовтня

"Київ Кепіталз" – "ХШ Рига" – 8:1 (2:0, 5:1, 1:0)

Завдяки впевненій перемозі український клуб вийшов на перше місце в турнірній таблиці Hokeja Līga.

Для "Київ Кепіталз" цей результат став черговим підтвердженням високої результативності команди в поточному сезоні.

Раніше повідомлялось про результати матчів у НХЛ.

Головні матчі
Серія А 31 жовтня 21:45
Мілан - : - Інтер
Ла Ліга 31 жовтня 22:00
Барселона - : - Алавес
WBC 31 жовтня 23:00
Канело Альварес - : - Крістіан Мбіллі
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