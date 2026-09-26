"Умение брать все от плохих дней": Костюк рассказала, что помогло ей провести успешный сезон

Марта Костюк объяснила, что помогло ей показывать хорошие результаты в текущем сезоне. По словам украинки, одним из ключевых факторов стала стабильная работа вне зависимости от того, насколько удачным был конкретный день.
По словам Марты, даже во время неудачных серий команда продолжала придерживаться стабильного тренировочного процесса. Она убеждена, что именно это явилось залогом ее прогресса в текущем сезоне.
"Работа продолжалась все время, несмотря на мои какие-то неудачные серии, какие-то падения… Мы продолжали работать и больше всего мы фокусировались на том, чтобы работа продолжала быть стабильной и одинаковой, независимо от того, хороший ли мы день или плохой", – рассказала Костюк во время встречи с медиа в Киеве.
Теннисистка отметила, что в этом виде спорта сложно постоянно находиться на пике формы и получать удовольствие от каждого матча.
Костюк считает, что важной составляющей ее прогресса стало умение адаптироваться к неудачным дням и использовать отрицательный опыт для дальнейшей работы.
"В целом, в теннисе у тебя бывает не так много хороших дней, когда все получается и все счастливы. Умение адаптироваться и брать все от плохих дней – наверное, это такое самое полезное качество, которое я пыталась развить наилучшим образом. И думаю, что это очень повлияло на мои выступления в этом сезоне", – добавила украинка.