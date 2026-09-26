"Вміння брати все від поганих днів": Костюк розповіла, що допомогло їй провести успішний сезон

Марта Костюк пояснила, що допомогло їй демонструвати хороші результати у поточному сезоні. За словами українки, одним із ключових факторів стала стабільна робота незалежно від того, наскільки вдалим був конкретний день.

Костюк – про стабільність роботи під час невдалих серій

За словами Марти, навіть під час невдалих серій команда продовжувала дотримуватися стабільного тренувального процесу. Вона переконана, що саме це стало запорукою її прогресу у поточному сезоні.

"Робота продовжувалася весь час, незважаючи на мої якісь невдалі серії, якісь падіння… Ми продовжували працювати і найбільше ми фокусувалися на тому, щоб робота продовжувала бути стабільною і однаковою, в незалежності від того, гарний ми день маємо чи поганий", – розповіла Костюк під час зустрічі з медіа у Києві.

Тенісистка зазначила, що в цьому виді спорту складно постійно перебувати на піку форми та отримувати задоволення від кожного матчу.

Невдалі дні як складова успіху

Костюк вважає, що важливою складовою її прогресу стало вміння адаптуватися до невдалих днів і використовувати негативний досвід для подальшої роботи.

"В цілому, в тенісі у тебе буває не так багато хороших днів, коли все виходить і всі щасливі. Вміння адаптуватися і брати все від поганих днів – напевно, це така найкорисніша якість, яку я намагалася розвинути найкращим чином. І думаю, що це дуже повпливало на мої виступи цього сезону", – додала українка.