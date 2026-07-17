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Теннис 17 июля 2026 · 16:57

Травма, которая сломала сезон: Алькарас принял судьбоносное решение по возвращению на корт

Испанец возвращается, но фанатам придется подождать
Андрей Костенко Андрей Костенко Редактор спортивного отдела РБК-Украина
Травма, которая сломала сезон: Алькарас принял судьбоносное решение по возвращению на корт
Карлос Алькарас (фото: facebook.com/usopentennis)

Третья ракетка мира Карлос Алькарас наконец сделал решительный шаг, которого так долго ждал весь теннисный мир. Испанский суперталант, чей сезон безжалостно перечеркнула тяжелая травма запястья, официально вошел в заявку на августовский турнир серии Masters в Цинциннати.

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на BBC Sport.

Рискованный план испанца

23-летний теннисист не появлялся на кортах еще с апреля, когда травмировался на соревнованиях в Барселоне. Последствия оказались катастрофическими: испанец был вынужден пропустить Ролан Гаррос, где должен был защищать титул, и Уимблдон.

Возврат не будет мгновенным. Алькарас уже точно пропустит ближайший крупный турнир в Монреале в начале августа. А его появление в Цинциннате – ва-банк перед главной битвой года.

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На американском корте Карлос не просто будет возвращать игровые кондиции, а попытаться доказать, что способен защитить звание действующего чемпиона на грядущем US Open. К слову, в Цинциннате испанец также является действующим обладателем трофея, который в прошлом году достался ему после неожиданного отказа Янника Синнера.

Диктатура Синнера

Пока Алькарас залечивал травму, его главный соперник – Синнер установил абсолютную диктатуру в туре.

Итальянец выиграл все пять турниров Masters 1000 в этом году и уверенно защитил титул на Уимблдоне. Теперь Синнер едет покорять турнир в Монреале в статусе безоговорочного фаворита.

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Теги: Теннис
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