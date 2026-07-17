Травма, яка зламала сезон: Алькарас ухвалив доленосне рішення щодо повернення на корт

Третя ракетка світу Карлос Алькарас нарешті зробив рішучий крок, на який так довго чекав увесь тенісний світ. Іспанський суперталант, чий сезон безжально перекреслила важка травма зап'ястя, офіційно увійшов до заявки на серпневий турнір серії Masters у Цинциннаті.

Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на BBC Sport .

Ризикований план іспанця

23-річний тенісист не з'являвся на кортах ще з квітня, коли травмувався на змаганнях у Барселоні. Наслідки виявилися катастрофічними: іспанець був змушений поспіль пропустити Ролан Гаррос, де мав захищати титул, та Вімблдон.

Повернення не буде миттєвим. Алькарас уже точно пропустить найближчий великий турнір у Монреалі, що пройде на початку серпня. А його поява у Цинциннаті – це ва-банк перед головною битвою року.

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На американському корті Карлос не просто повертатиме ігрові кондиції, а намагатиметься довести, що здатний захистити звання чинного чемпіона на прийдешньому US Open. До слова, у Цинциннаті іспанець також є чинним володарем трофея, який минулого року йому дістався після неочікуваної відмови Янніка Сіннера.

Диктатура Сіннера

Поки Алькарас заліковував травму, його головний суперник – Сіннер встановив абсолютну диктатуру в турі.

Італієць виграв усі п'ять турнірів Masters 1000 цього року та впевнено захистив титул на Вімблдоні. Тепер Сіннер їде підкорювати турнір у Монреалі в статусі беззаперечного фаворита.