ua en ru
Вт, 14 липня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Шоу бізнес Свята Поради Гороскопи Цікаве Спорт
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Спорт »

Світоліна та Монфіс розіграли божевільне парі на полі для гольфу (відео)

11:28 14.07.2026 Вт
1 хв
Українська тенісистка влаштувала яскравий батл зі своїм чоловіком на незвичне покарання
aimg Андрій Костенко
Світоліна та Монфіс розіграли божевільне парі на полі для гольфу (відео) Еліна Світоліна та Гаель Монфіс (фото: instagram.com/iamgaelmonfils)
Будь у курсі, а не в шоці! Додай змісту своїй стрічці разом з РБК-Україна в Google

Перша ракетка України Еліна Світоліна та її чоловік, відомий французький тенісист Гаель Монфіс, порадували своїх шанувальників новим спільним контентом. Зіркова пара вирішила відкрити для себе нову спортивну сторінку та позмагатися у мінігольфі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на YouTube-канал Гаеля Монфіса.

Жорсткі умови парі

Гаель Монфіс, який нещодавно серйозно взявся за гольф як за новий виклик, вирішив перевірити сили своєї дружини. Натомість Еліна впевнено заявила, що грає набагато краще за чоловіка.

Щоб додати грі азарту, пара заклалася на дуже незвичні покарання для того, хто програє.

Читайте також: Майже мільйон у Костюк та "сльози" для Світоліної: призові українок на Вімблдоні-2026

"Умови парі були простими: якщо програю я – доведеться приймати її подачі ключкою для патингу (путером), а також робити по 10 віджимань за кожен м'яч, якого я не торкнуся. Якщо ж програє вона – має пробігти 100 метрів менш ніж за 14 секунд", - поділився деталями суперечки Гаель.

Чим завершилося сімейне змагання

Хто саме здобув перемогу, кому довелося віддуватися за програш і чи впорався невдаха зі своїм покаранням – дивіться у яскравому відео.

Раніше ми розповіли, як Світоліна з чоловіком виграли зірковий турнір у Парижі, де перед ними не встояли навіть Сіннер і Джоковіч.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Теніс Еліна Світоліна
Новини
Пошкоджена школа-інтернат, були пожежі: ДСНС розповіла про наслідки атаки на Київ
Пошкоджена школа-інтернат, були пожежі: ДСНС розповіла про наслідки атаки на Київ
Аналітика
"Ніхто не має права диктувати нам, кого вважати своїми героями": інтерв’ю з Борисом Тарасюком
Володимир Куреннойзаступник генерального директора РБК-Україна "Ніхто не має права диктувати нам, кого вважати своїми героями": інтерв’ю з Борисом Тарасюком