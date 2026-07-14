Свитолина и Монфис разыграли невероятное пари на поле для гольфа (видео)

Первая ракетка Украины Элина Свитолина и ее муж, известный французский теннисист Гаэль Монфис, порадовали своих поклонников новым общим контентом. Звездная пара решила открыть для себя новую спортивную страницу и посоревноваться в минигольфе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на YouTube-канал Гаэля Монфиса .

Жесткие условия пари

Гаэль Монфис, который недавно всерьез взялся за гольф как за новый вызов, решил проверить силы своей жены. В ответ Элина уверенно заявила, что играет гораздо лучше мужа.

Чтобы добавить игре азарта, пара заключила спор на очень необычные наказания для проигравшего.

"Условия пари были простыми: если проиграю я - придется принимать её подачи клюшкой для паттинга (путтером), а также делать по 10 отжиманий за каждый мяч, которого я не коснусь. Если же проиграет она - должна пробежать 100 метров менее чем за 14 секунд", - поделился деталями спора Гаэль.

Чем завершились семейное соревнование

Кто именно одержал победу, кому пришлось отдуваться за проигрыш и справился ли неудачник со своим наказанием – смотрите в ярком видео.