Организаторы Уимблдона-2026 выплатили участникам рекордные призовые

Уимблдонский турнир-2026 завершился не только яркими триумфами, но и историческим финансовым рекордом. Победители одиночных разрядов получили самые большие призовые суммы за все время существования соревнований благодаря рекордному общему бюджету в размере 64,2 миллиона фунтов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Sporting News .

Сколько заработали чемпионы

Итальянец Янник Синнер защитил свой титул в мужском одиночном разряде, одолев в финале Александера Зверева из Германии, а чешка Линда Носкова впервые в карьере выиграла женский трофей, завершив в свою пользу финальный поединок с соотечественницей Каролиной Муховой.

Оба чемпиона получили по 3,6 миллиона фунтов (около 4,8 миллиона долларов), что на 600 тысяч фунтов больше прошлогоднего показателя. Финалисты турнира заработали по 1,8 миллиона фунтов.

Распределение выплат по раундам

Отметим, что общий призовой фонд Уимблдона в этом году вырос сразу на 10 миллионов фунтов по сравнению с прошлым сезоном.

Финансовые выплаты для одиночных разрядов распределились следующим образом:

Первый раунд: £80,000

Второй раунд: £126,000

Третий раунд: £185,000

Четвертый раунд (1/8 финала): £300,000

Четвертьфинал: £480,000

Полуфинал: £900,000

Финалист: £1,800,000

Победитель: £3,600,000

Свои выплаты получили также участники квалификационных раундов (от 20 до 50 тысяч фунтов). В парном разряде дуэты-победители заработали по 760 тысяч фунтов на команду, триумфаторы микста закрыли турнир с чеком в 148 тысяч фунтов, а лучшие теннисисты на колесных креслах в одиночном разряде обогатились на 82 тысячи фунтов.