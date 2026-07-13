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Организаторы Уимблдона-2026 выплатили участникам рекордные призовые

15:36 13.07.2026 Пн
2 мин
Триумфаторы нынешнего розыгрыша забрали домой самые большие чеки в истории
aimg Андрей Костенко
Организаторы Уимблдона-2026 выплатили участникам рекордные призовые Янник Синнер и Линда Носкова покидают Лондон не только с трофеями (фото: x.com/Wimbledon)
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Уимблдонский турнир-2026 завершился не только яркими триумфами, но и историческим финансовым рекордом. Победители одиночных разрядов получили самые большие призовые суммы за все время существования соревнований благодаря рекордному общему бюджету в размере 64,2 миллиона фунтов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Sporting News.

Сколько заработали чемпионы

Итальянец Янник Синнер защитил свой титул в мужском одиночном разряде, одолев в финале Александера Зверева из Германии, а чешка Линда Носкова впервые в карьере выиграла женский трофей, завершив в свою пользу финальный поединок с соотечественницей Каролиной Муховой.

Оба чемпиона получили по 3,6 миллиона фунтов (около 4,8 миллиона долларов), что на 600 тысяч фунтов больше прошлогоднего показателя. Финалисты турнира заработали по 1,8 миллиона фунтов.

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Распределение выплат по раундам

Отметим, что общий призовой фонд Уимблдона в этом году вырос сразу на 10 миллионов фунтов по сравнению с прошлым сезоном.

Финансовые выплаты для одиночных разрядов распределились следующим образом:

  • Первый раунд: £80,000
  • Второй раунд: £126,000
  • Третий раунд: £185,000
  • Четвертый раунд (1/8 финала): £300,000
  • Четвертьфинал: £480,000
  • Полуфинал: £900,000
  • Финалист: £1,800,000
  • Победитель: £3,600,000

Свои выплаты получили также участники квалификационных раундов (от 20 до 50 тысяч фунтов). В парном разряде дуэты-победители заработали по 760 тысяч фунтов на команду, триумфаторы микста закрыли турнир с чеком в 148 тысяч фунтов, а лучшие теннисисты на колесных креслах в одиночном разряде обогатились на 82 тысячи фунтов.

Ранее мы писали, что Костюк дышит в спину Свитолиной в обновленном рейтинге WTA.

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