Свитолина и Костюк узнали свои шансы на WTA Finals: ситуация перед финишем сезона

Престижный турнир категории WTA 1000 в Пекине прояснил ситуацию в борьбе за путевки на Итоговый чемпионат года. На сегодняшний день уже шесть теннисисток гарантировали себе участие в финальных соревнованиях сезона, тогда как украинские болельщики с надеждой следят за позициями Элины Свитолиной и Марты Костюк.

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на чемпионскую гонку WTA .

Кто уже гарантировал себе путевки на WTA Finals

По итогам матчей на кортах Пекина количество теннисисток, обеспечивших себе места в топ-8 рейтинга WTA Race, выросло до шести. Вместе с ранее квалифицировавшимися Еленой Рыбакиной и Ариной Соболенко прямые путевки получили американки Джессика Пегула и Коко Гофф, а также "нейтральная" Мирра Андреева.

Кроме того, выход Андреевой в следующую стадию автоматически застолбил место на турнире и для чешки Линды Носковой - несмотря на нахождение за пределами проходной семерки, она воспользовалась правилом чемпионки Уимблдона.

Турнирные перспективы Свитолиной и Костюк

В гонке за путевки продолжают борьбу две представительницы Украины.

Елена Свитолина в настоящее время занимает шестую строчку WTA Race. Ее позиция дает украинке хорошие шансы завершить сезон среди участниц Итогового турнира.

Марта Костюк находится на девятой позиции. При этом на этой неделе украинка не выступает в Пекине, поскольку продолжает восстановление после травмы. Поэтому она не имеет возможности непосредственно добавить очки к своему активу на китайском турнире.

Текущий рейтинг квалификации WTA Race:

Елена Рыбакина (Казахстан) - 7492 очка Арина Соболенко - 6485 Джессика Пегула (США) - 5825 Мирра Андреева - 5722 Коко Гофф (США) - 5654 Елена Свитолина (Украина) - 4809 Каролина Мухова (Чехия) - 4400 Линда Носкова (Чехия) - 4234 Марта Костюк (Украина) - 3851 Ига Свентек (Польша) - 3584

Окончательный состав участниц определится после 1 ноября по завершении осенней серии турниров в Токио и Гуанчжоу.

Сам Итоговый турнир-2026 примет американский Индиан-Уэллс с 8 по 15 ноября. Действующей чемпионкой соревнований является Елена Рыбакина.