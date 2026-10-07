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Теніс 07 жовтня 2026 · 10:42

Світоліна та Костюк дізналися свої шанси на WTA Finals: ситуація перед фінішем сезону

Еліна залишається у прохідній зоні, а Марті доведеться сподіватися на результати конкуренток
Андрій Костенко Андрій Костенко Редактор спортивного відділу РБК-Україна
Світоліна та Костюк дізналися свої шанси на WTA Finals: ситуація перед фінішем сезону
Еліна Світоліна (фото: Getty Images)
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Престижний турнір категорії WTA 1000 у Пекіні суттєво прояснив ситуацію в боротьбі за путівки на Підсумковий чемпіонат року. Станом на сьогодні вже шість тенісисток гарантували собі участь у фінальних змаганнях сезону, тоді як українські вболівальники з надією стежать за позиціями Еліни Світоліної та Марти Костюк.

Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на чемпіонську гонку WTA.

Хто вже гарантував собі путівки на WTA Finals

За підсумками поєдинків на кортах Пекіна кількість тенісисток, які забезпечили собі місця у топ-8 рейтингу WTA Race, зросла до шести. Разом із раніше кваліфікованими Єлєною Рибакіною та Аріною Соболенко, прямі перепустки здобули американки Джессіка Пегула й Коко Гофф, а також "нейтральна" Мірра Андрєєва.

Окрім того, вихід Андрєєвої до наступної стадії автоматично застовпив місце на турнірі й для чешки Лінди Носкової – попри перебування за межами прохідної сімки, вона скористалася правилом чемпіонки Вімблдону.

Турнірні перспективи Світоліної та Костюк

У гонці за перепустки продовжують вести боротьбу дві представниці України.

Еліна Світоліна наразі посідає шосту сходинку WTA Race. Її позиція дає українці хороші шанси завершити сезон серед учасниць Підсумкового турніру.

Марта Костюк перебуває на дев'ятій позиції. При цьому цього тижня українка не виступає у Пекіні, оскільки продовжує відновлення після травми. Відтак вона не має можливості безпосередньо додати очки до свого доробку на китайському турнірі.

Поточний рейтинг кваліфікації WTA Race:

  1. Єлєна Рибакіна (Казахстан) – 7492 очки
  2. Аріна Соболенко – 6485
  3. Джессіка Пегула (США) – 5825
  4. Мірра Андрєєва – 5722
  5. Коко Гофф (США) – 5654
  6. Еліна Світоліна (Україна) – 4809
  7. Кароліна Мухова (Чехія) – 4400
  8. Лінда Носкова (Чехія) – 4234
  9. Марта Костюк (Україна) – 3851
  10. Іга Свьонтек (Польща) – 3584

Остаточний склад учасниць визначиться після 1 листопада по завершенні осінньої серії турнірів у Токіо та Гуанчжоу.

Сам Підсумковий турнір-2026 прийматиме американський Індіан-Веллс із 8 до 15 листопада. Чинною чемпіонкою змагань є Єлєна Рибакіна.

Раніше ми повідомляли, що перша ракетка світу Яннік Сіннер достроково завершив сезон.

Теги: Теніс Еліна Світоліна Марта Костюк
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