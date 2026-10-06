Може втратити лідерство: перша ракетка світу достроково завершив сезон

Лідер рейтингу ATP Яннік Сіннер достроково завершив сезон-2026 через травму правого коліна. Італієць пропустить Підсумковий турнір у Турині та може втратити перше місце у світовому рейтингу.

Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на Instagram Янніка Сіннера .

Сіннер більше не зіграє у 2026 році

Яннік Сіннер повідомив, що разом із лікарями ухвалив рішення пройти курс лікування правого коліна. Через це тенісист офіційно завершив сезон-2026. Травму італієць отримав у фіналі Вімблдону-2026, де переміг Александра Звєрєва. Після цього Сіннер більше не провів жодного матчу.

Зокрема, він пропустив:

US Open — останній турнір Grand Slam сезону;

Мастерс у Монреалі;

Мастерс у Цинциннаті;

Мастерс у Шанхаї.

Сіннер пропустить Підсумковий турнір

Тепер Сіннер також не виступить на Підсумковому турнірі ATP у Турині. Відмова від участі в турнірі стала особливо важливою для італійця, адже саме в Турині він двічі поспіль ставав чемпіоном - у 2024 та 2025 роках.

"Разом із лікарями ми вирішили, що мені необхідно пройти курс лікування коліна, а це означає, що сезон-2026 для мене офіційно завершено", - написав Сіннер.

Тенісист зазначив, що цього року не зможе повторити позитивні емоції від завершення сезону в Турині, однак зараз для нього важливішою є довгострокова перспектива кар'єри.

"Я зроблю все можливе, щоб повернутися на сто відсотків готовим. Заздалегідь дякую вам за підтримку і сподіваюся, що дуже-дуже скоро знову побачимося на корті", - додав італієць.

Сіннер ризикує втратити статус першої ракетки світу

Дострокове завершення сезону може коштувати Сіннеру лідерства у світовому рейтингу ATP. Наразі італієць випереджає найближчого переслідувача Александра Звєрєва на 1280 очок. Однак після списання минулорічних результатів німець отримає значно кращу позицію.

За наведеними розрахунками, через списання очок перевага Звєрєва над Сіннером може скласти близько 740 очок навіть без нових результатів німця. Таким чином, Звєрєв отримує реальну можливість завершити 2026-й рік на першому місці рейтингу ATP.

У боротьбі за вершину рейтингу залишається іспанець Карлос Алькарас. За умови відсутності нових результатів у Сіннера та Звєрєва, Алькарасу необхідно набрати близько 4300 очок на турнірах, що залишилися до кінця року, з урахуванням власних списань.