Может потерять лидерство: первая ракетка мира досрочно завершил сезон

Лидер рейтинга ATP Янник Синнер досрочно завершил сезон-2026 из-за травмы правого колена. Итальянец пропустит итоговый турнир в Турине и может потерять первое место в мировом рейтинге.

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на Instagram Янника Синнера .

Синнер больше не сыграет в 2026 году

Янник Синнер сообщил, что вместе с врачами принял решение пройти курс лечения правого колена. Поэтому теннисист официально завершил сезон-2026. Травму итальянец получил в финале Уимблдона-2026, где победил Александра Зверева. После этого Синнер больше не провел ни одного матча.

В частности, он пропустил:

US Open – последний турнир Grand Slam сезона;

Мастерс в Монреале;

Мастерс в Цинциннате;

Мастерс в Шанхае.

Синнер пропустит Итоговый турнир

Теперь Синнер также не выступит на Итоговом турнире ATP в Турине. Отказ от участия в турнире стал особенно важным для итальянца, ведь именно в Турине он дважды подряд становился чемпионом – в 2024 и 2025 годах.

"Вместе с врачами мы решили, что мне необходимо пройти курс лечения колена, а это значит, что сезон-2026 для меня официально завершен", – написал Синнер.

Теннисист отметил, что в этом году не сможет повторить положительные эмоции от завершения сезона в Турине, однако сейчас для него важнее долгосрочная перспектива карьеры.

"Я сделаю все возможное, чтобы вернуться на сто процентов готовым. Заранее благодарю вас за поддержку и надеюсь, что очень-очень скоро снова увидимся на корте", - добавил итальянец.

Синнер рискует потерять статус первой ракетки мира

Досрочное завершение сезона может стоить Синнеру лидерства в мировом рейтинге ATP. В настоящее время итальянец опережает ближайшего преследователя Александра Зверева на 1280 очков. Однако после списания прошлогодних результатов немец получит гораздо лучшую позицию.

По приведенным расчетам, из-за списания очков преимущество Зверева над Синнером может составить около 740 очков даже без новых результатов немца. Таким образом, Зверев получает реальную возможность завершить 2026 год на первом месте рейтинга ATP.

В борьбе за вершину рейтинга остается испанец Карлос Алькарас. При отсутствии новых результатов у Синнера и Зверева, Алькарасу необходимо набрать около 4300 очков на оставшихся до конца года турнирах с учетом собственных списаний.