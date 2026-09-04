Стародубцева одержала волевую победу: украинки повторили рекорд на US Open (видео)

Шестая ракетка Украины и 58-я в мировом рейтинге Юлия Стародубцева продолжает поражать на кортах в Нью-Йорке. В напряженном поединке второго круга Открытого чемпионата США-2026 она совершила невероятный камбэк против именитой соперницы и вышла в следующий раунд.

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на результат матча .

US Open-2026. Второй круг

Мария Саккари (Греция) – Юлия Стародубцева (Украина) – 6:1, 6:7, 2:6

Невероятный камбек украинки

Стародубцева встречалась с 35-й ракеткой мира - Марией Саккари из Греции. Соперницы начали матч ровно, однако после счета 1:1 греческая теннисистка выиграла пять гейма подряд и завершила первую партию в свою пользу - 6:1.

Во втором сете украинская теннисистка повела со счетом 4:1. Однако Саккари выиграла четыре следующих гейма подряд и вышла подавать на матч при счете 5:4. Стародубцева проявила высокую выдержку, отыграла три матчбола, сравняла счет и перевела игру на тайбрейк, где победила со счетом 7:4.

В решающем третьем сете украинка получила неоспоримое преимущество. При счете 5:2 Юлия взяла медицинский перерыв из-за мышечных судорог, но несмотря на проблемы успешно завершила партию – 6:2.

Повторение рекорда украинок

Победа позволила Стародубцевой впервые в карьере выйти в третий раунд US Open. Это также повторение ее личного рекорда на турнирах Грендслем: на этой стадии она уже дважды играла на "Ролан Гаррос" (2025, 2026).

В третьем круге US Open Стародубцева сыграет против второй ракетки мира Елены Рыбакиной. Матч состоится в субботу, 5 сентября.

Кроме того, Стародубцева стала третьей представительницей Украины в третьем круге американского "мейджора" этого года, присоединившись к Марте Костюк и Элине Светолиной.

Таким образом, украинские теннисистки повторили национальный рекорд по количеству представительниц в 1/16 финала US Open. В 2016 году на этой стадии играли Элина Свитолина, Екатерина Володько (Бондаренко) и Леся Цуренко.