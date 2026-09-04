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Теніс 04 вересня 2026 · 09:36

Стародубцева здобула вольову перемогу: українки повторили рекорд на US Open (відео)

Юлія відіграла три матчболи та вийшла в третє коло
Андрій Костенко Андрій Костенко Редактор спортивного відділу РБК-Україна
Стародубцева здобула вольову перемогу: українки повторили рекорд на US Open (відео)
Юлія Стародубцева (фото: Getty Images)
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Шоста ракетка України та 58-ма у світовому рейтингу Юлія Стародубцева продовжує вражати на кортах в Нью-Йорку. У напруженому поєдинку другого кола Відкритого чемпіонату США-2026 вона здійснила неймовірний камбек проти іменитої суперниці та вийшла до наступного раунду.

Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на результат матчу.

US Open-2026. Друге коло

Марія Саккарі (Греція) – Юлія Стародубцева (Україна) – 6:1, 6:7, 2:6

Неймовірний камбек українки

Стародубцева зустрічалась із 35-ю ракеткою світу – Марією Саккарі з Греції. Суперниці розпочали матч рівно, однак після рахунку 1:1 грецька тенісистка виграла п'ять геймів поспіль і завершила першу партію на свою користь – 6:1.

У другому сеті українська тенісистка повела з рахунком 4:1. Проте Саккарі виграла чотири наступні гейми поспіль та вийшла подавати на матч за рахунку 5:4. Стародубцева проявила високу витримку, відіграла три матчболи, зрівняла рахунок і перевела гру на тайбрейк, де зрештою перемогла з рахунком 7:4.

У вирішальному третьому сеті українка здобула беззаперечну перевагу. За рахунку 5:2 Юлія взяла медичну перерву через м'язові судоми, але попри проблеми успішно завершила партію – 6:2.

Повторення рекорду українок

Перемога дозволила Стародубцевій уперше в кар'єрі вийти до третього раунду US Open. Це також є повторенням її особистого рекорду на турнірах Грендслем: на цій стадії вона вже двічі грала на "Ролан Гаррос" (2025, 2026).

У третьому колі US Open Стародубцева зіграє проти другої ракетки світу Єлєни Рибакіної. Матч відбудеться в суботу, 5 вересня.

Крім того, Стародубцева стала третьою представницею України у третьому колі цьогорічного американського "мейджора", приєднавшись до Марти Костюк та Еліни Світоліної.

Таким чином українські тенісистки повторили національний рекорд за кількістю представниць у 1/16 фіналу US Open. У 2016 році на цій стадії грали Еліна Світоліна, Катерина Володько (Бондаренко) та Леся Цуренко.

Нагадаємо, що раніше Sport RBC.UA підготував вичерпне прев'ю останнього турніру Grand Slam в сезоні.

Теги: Теніс
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