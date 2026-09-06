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Теннис 06 сентября 2026 · 10:42

Стародубцева зарубилась со второй ракеткой мира в напряженном матче US Open-2026 (видео)

Юлия покидает американский "мейджор" с личным рекордом
Андрей Костенко Андрей Костенко Редактор спортивного отдела РБК-Украина
Стародубцева зарубилась со второй ракеткой мира в напряженном матче US Open-2026 (видео)
Юлия Стародубцева (фото: instagram.com/yuliiastar17)
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Шестая ракетка Украины и 58-я в мировом рейтинге Юлия Стародубцева завершила выступления на Открытом чемпионате США по теннису-2026. В матче третьего круга она дала бой второй ракетке планеты Елене Рыбакиной из Казахстана.

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на результат встречи.

US Open-2026, 3-й круг

Юлия Стародубцева (Украина) – Елена Рыбакина (Казахстан) – 6:7, 3:6

Утраченный сетпоинт в драматической партии

Украинская теннисистка впервые в карьере сыграла в 1/16 финала US Open. В первой партии Стародубцева долго уверенно брала свои подачи, а при счете 4:4 воспользовалась спадом в игре соперницы и сделала брейк. Однако подать на сет украинке не удалось - Рыбакина с четвертой попытки оформила обратный брейк.

Судьба партии решалась на тай-брейке. Стародубцева первой добралась до сетбола (6:5), однако Рыбакина выиграла три розыгрыша подряд и закрыла сет со счетом 8:6.

Борьба до последнего розыгрыша

Второй сет начался с затяжного давления Рыбакиной, которая быстро сделала два брейка и повела со счетом 4:1. Стародубцева смогла сократить отставание до минимального, отыграв одну подачу соперницы, однако сравнять счет не удалось. В девятом гейме вторая ракетка мира реализовала свой первый матчбол - 6:3.

Матч продолжался 1 час 53 минуты.

Личный рекорд украинки

Несмотря на поражение, Стародубцева завершает выступления на US Open с личным рекордом. Ранее она не проходила дальше первого раунда на американском "мейджоре".

Кроме того, выход в 1/16 финала является повторением ее наилучшего результата на турнирах Grand Slam, которого она также достигала Ролан Гаррос в 2025 и 2026 годах.

В одиночном разряде Открытого первенства США единственной представительницей Украины осталась Марта Костюк. 6 сентября она сыграет в 1/8 финала против чешки Линды Носковой.

Накануне выступления на US Open-2026 также завершила первая ракетка Украины – Элина Свитолина.

Теги: Теннис
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