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Теніс 06 вересня 2026 · 10:42

Стародубцева зарубилася з другою ракеткою світу у запеклому матчі US Open-2026 (відео)

Юлія залишає американський "мейджор" з особистим рекордом
Андрій Костенко Андрій Костенко Редактор спортивного відділу РБК-Україна
Стародубцева зарубилася з другою ракеткою світу у запеклому матчі US Open-2026 (відео)
Юлія Стародубцева (фото: instagram.com/yuliiastar17)
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Шоста ракетка України та 58-ма у світовому рейтингу Юлія Стародубцева припинила виступи на Відкритому чемпіонаті США з тенісу-2026. У матчі третього кола вона дала бій другій ракетці планети Єлєні Рибакіній із Казахстану.

Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на результат зустрічі.

US Open-2026, 3-тє коло

Юлія Стародубцева (Україна) – Єлєна Рибакіна (Казахстан) – 6:7, 3:6

Втрачений сетпоїнт у драматичній партії

Українська тенісистка вперше в кар'єрі грала у 1/16 фіналу US Open. У першій партії Стародубцева тривалий час впевнено тримала власні гейми, а за рахунку 4:4 скористалася спадом у грі суперниці та зробила брейк. Втім, подати на сет українці не вдалося – Рибакіна з четвертої спроби оформила зворотний брейк.

Доля партії вирішувалася на тайбрейку. Стародубцева першою дісталася до сетпоїнту (6:5), однак Рибакіна виграла три розіграші поспіль і закрила сет з рахунком 8:6.

Боротьба до останнього розіграшу

Другий сет розпочався із затяжного тиску Рибакіної, яка швидко зробила два брейки та повела з рахунком 4:1. Стародубцева змогла скоротити розрив до мінімального, відігравши одну подачу суперниці, проте вирівняти становище не вдалося. У дев'ятому геймі друга ракетка світу реалізувала свій перший матчпоїнт – 6:3.

Матч тривав 1 годину 53 хвилини.

Особистий рекорд українки

Попри поразку, Стародубцева завершує виступи на US Open з особистим рекордом. Раніше вона не проходила далі першого раунду на американському "мейджорі".

Крім того, вихід до 1/16 фіналу є повторенням її найкращого результату на турнірах Grand Slam, якого вона також досягала на Ролан Гаррос у 2025 та 2026 роках.

В одиночному розряді Відкритої першості США єдиною представницею України залишилася Марта Костюк. 6 вересня вона зіграє у 1/8 фіналу проти чешки Лінди Носкової.

Напередодні виступи на US Open-2026 також завершила перша ракетка України – Еліна Світоліна.

Теги: Теніс
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УПЛ 6 вересня 15:30
Верес - : - Зоря
АПЛ 6 вересня 16:00
Евертон - : - Манчестер Юнайтед
УПЛ 6 вересня 18:00
Епіцентр - : - Буковина
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