Возвращение после Уимблдона: Свитолина узнала соперницу на турнире WTA 500 в Вашингтоне

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на официальную сетку турнира на сайте WTA .

Возвращение на корт и первая очная встреча

Свитолина получила второй номер посева на турнире в США, благодаря чему начинает выступления сразу со стадии 1/16 финала. В своем первом матче после травяного мейджора украинка сыграет против представительницы Узбекистана Полины Кудерметовой (№108 WTA).

Соперница украинки пробилась в основную сетку из-за квалификации, а в первом круге неожиданно выбила 40-ю ракетку мира Кристину Букшу из Испании.

Раньше Свитолина и Кудерметова между собой не играли. Для Элины это будет первый выход на корт после поражения от Дарьи Снигур в первом круге Уимблдона-2026.

Поединок намечен на четверг, 30 июля.

Что известно о сопернице

Кудерметова впервые за 13 матчей смогла победить представительницу топ-50 мирового рейтинга. В последний раз она побеждала соперницу такого уровня в марте 2025-го года.

Кстати, победа над Букшей стала первой для Кудерметовой под флагом Узбекистана. Ведь россиянка официально сменила гражданство только в декабре 2025-го года.

Возможный рекорд и старт североамериканской серии

Элина Свитолина является единственной представительницей Украины в основной сетке турнира в Вашингтоне. В случае победы над узбекистанкой она выйдет в 1/8 финала, что позволит ей повторить собственный рекорд на местных кортах, установленный в 2023-м году.

Турнир в Вашингтоне открывает обширную серию североамериканских соревнований на харде перед заключительным Грендслемом сезона - US Open. В августе теннисисток также ожидают престижные турниры WTA 1000 в Торонто и Цинциннате и WTA 500 в Монтеррее.