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Теннис 28 июля 2026 · 16:52

Где и когда сыграют Свитолина, Костюк и другие украинские теннисистки: расписание турниров

Немало украинских спортсменок примут участие в крупных турнирах в Северной Америке
Малюгин Никита Малюгин Никита Редактор спортивного отдела РБК-Украина
Где и когда сыграют Свитолина, Костюк и другие украинские теннисистки: расписание турниров
Свитолина начнет выступления в Америке с турнира в Вашингтоне (Фото: elisvitolina, Instagram)

Украинские теннисистки готовятся к насыщенному отрезку сезона на турнирах WTA и ITF. Элина Свитолина, Марта Костюк и другие представительницы Украины определились с расписанием выступлений на ближайшие недели.

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на обновленный календарь BTU.

Где сыграют лидерки сборной Украины (WTA)

Первая ракетка Украины Элина Свитолина (№10 WTA) начинает американскую серию с турнира WTA 500 в Вашингтоне (27 июля - 2 августа). После этого украинка отправится на престижные турниры серии WTA 1000: сначала в Торонто (3-9 августа), а затем сыграет на соревнованиях в Цинциннати (10-23 августа).

Большинство других украинских теннисисток из топ-100 мирового рейтинга пропускают текущую неделю и заявляются сразу на североамериканские тысячники.

Марта Костюк (№11 WTA), Александра Олейникова (№44 WTA), Ангелина Калинина (№54 WTA) и Даяна Ястремская (№87 WTA) заявлены на турнир WTA 1000 в Торонто (3-9 августа) и далее сыграют в Цинциннати (10-23 августа).

Юлия Стародубцева (№62 WTA) текущую неделю проводит на турнире WTA 250 в Мемфисе, после чего также присоединится к основной сетке в Торонто и Цинциннати.

Дарья Снигур (№43 WTA) после паузы сыграет на турнире WTA 125 в Варшаве (3-9 августа), а затем отправится на престижные соревнования в Цинциннати.

График украинских теннисисток на турнирах WTA 125 и ITF

Ряд украинских спортсменок в эти недели будет выступать на турнирах серий WTA 125 и ITF по всему миру.

Анастасия Соболева (№196 WTA) и Елизавета Котляр (№450 WTA) начали выступления на WTA 125 в румынском Тиргу-Муреш, после чего Соболева сыграет на турнире ITF W75 в Лейпциге.

Вероника Подрез (№134 WTA) заявлена на WTA 125 в Варшаве (3-9 августа).

Катарина Завацкая (№256 WTA) готовится к турниру ITF W75 в сербской Куршумлийской Бане (10-16 августа).

Дарья Есипчук (№539 WTA) и Анастасия Фирман (№632 WTA) выступают на ITF W50 в бельгийском Кнокке-Хейсте. Кроме того, Фирман, Котляр и Есипчук сыграют в польском Быдгоще на ITF W35 (10-16 августа).

Мария Лазаренко (№683 WTA) заявилась на ITF W50 в Словении, Анита Сагдиева (№872 WTA) проводит серию турниров W35 в США, а Екатерина Лазаренко (№766 WTA) в середине августа сыграет на соревнованиях ITF W15 в Астане .

Организаторы отмечают, что в предварительное расписание выступлений могут вноситься изменения в зависимости от результатов теннисисток на текущей неделе.

Ранее мы сообщали, что Дарья Снигирь и Александра Олейникова установили личные рекорды в рейтинге WTA.

Теги: Теннис Элина Свитолина Марта Костюк Даяна Ястремская
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