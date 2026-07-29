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Теніс 29 липня 2026 · 10:31

Повернення після Вімблдону: Світоліна дізналась суперницю на турнірі WTA 500 у Вашингтоні

Перша ракетка України розпочинає підготовку до US Open на іншому турнірі в США
Малюгін Микита Малюгін Микита Редактор спортивного відділу РБК-Україна
Повернення після Вімблдону: Світоліна дізналась суперницю на турнірі WTA 500 у Вашингтоні
Світоліна стартує на турнірі зі стадії 1/16 фіналу (Фото: elisvitolina, Instagram)

Перша ракетка України Еліна Світоліна розпочинає виступ на турнірі WTA 500 у Вашингтоні. Першою суперницею Еліни стала Поліна Кудерметова.

Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на офіційну сітку турніру на сайті WTA.

Повернення на корт та перша очна зустріч

Світоліна отримала другий номер посіву на турнірі в США, завдяки чому розпочинає виступи одразу зі стадії 1/16 фіналу. У своєму першому матчі після трав'яного мейджора українка зіграє проти представниці Узбекистану Поліни Кудерметової (№108 WTA).

Суперниця українки пробилася до основної сітки через кваліфікацію, а в першому колі несподівано вибила 40-ву ракетку світу Крістіну Букшу з Іспанії.

Раніше Світоліна та Кудерметова між собою не грали. Для Еліни це буде перший вихід на корт після поразки від Дарії Снігур у першому колі Вімблдону-2026.

Поєдинок запланований на четвер, 30 липня.

Що відомо про суперницю

Кудерметова вперше за 13 матчів змогла перемогти представницю топ-50 світового рейтингу. Останнього разу вона перемагала суперницю такого рівня в березні 2025-го року.

До речі, перемога над Букшею стала першою такою для Кудерметової під прапором Узбекистану. Адже росіянка офіційно змінила громадянство лише в грудні 2025-го року.

Можливий рекорд та старт північноамериканської серії

Еліна Світоліна є єдиною представницею України в основній сітці турніру у Вашингтоні. У разі перемоги над узбекистанкою вона вийде до 1/8 фіналу, що дозволить їй повторити власний рекорд на місцевих кортах, встановлений у 2023-му році.

Турнір у Вашингтоні відкриває велику серію північноамериканських змагань на харді перед заключним Грендслемом сезону - US Open. У серпні на тенісисток також чекають престижні турніри WTA 1000 у Торонто й Цинциннаті та WTA 500 у Монтерреї.

Раніше ми повідомляли про турнірний розклад українських тенісисток на найближчі тижні.

Теги: Теніс Еліна Світоліна
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