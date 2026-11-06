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Теннис 06 ноября 2026 · 17:22

Подрез продолжила поразительную победную серию и пробилась в полуфинал турнира WTT

19-летняя украинка в двух сетах обыграла Лизу Цаар и продолжает борьбу за титул в Люксембурге
Малюгин Никита Малюгин Никита Редактор спортивного отдела РБК-Украина
Подрез продолжила поразительную победную серию и пробилась в полуфинал турнира WTT
Подрез уже в восьмой раз подряд одержала победу (Фото: vero_tennis, Instagram)

Украинская теннисистка Вероника Подрез успешно преодолела четвертьфинальную стадию турнира серии WTT W75 в Люксембурге. В матче за выход в полуфинал 19-летняя спортсменка в двух сетах победила представительницу Швеции Лизу Цаар.

О ходе и результате встречи сообщает Sport RBC.UA.

Подрез не оставила шансов сопернице

WTT W75, Петанж, Люксембург, 1/4 финала

Вероника Подрез (Украина) – Лиза Цаар (Швеция) – 6:1, 6:3

В четвертьфинальном поединке Вероника Подрез, которая занимает 127-е место в мировом рейтинге WTA и имеет второй номер посева на турнире, встретилась со шведкой Лизой Цаар (291-я ракетка мира).

Украинка уверенно провела первый сет, трижды взяла подачу соперницы и выиграла со счетом 6:1.

В начале второй партии Подрез продолжила доминировать и повела 5:0. Цаар сумела отыграть один брейк, а затем выиграла еще один гейм, отобрав у Вероники возможность завершить матч на собственной подаче. Однако в девятом гейме украинка поставила точку в противостоянии - 6:3.

Матч продолжался 1 час 32 минуты. Теннисистки впервые встретились между собой.

Кто станет следующей соперницей украинки

В полуфинале турнира в Петанже Подрез сыграет против 20-летней представительницы Германии Тессы Иоганны Брокманн, которая занимает 331 место в рейтинге WTA.

Напомним, что перед выходом в четвертьфинал украинка одолела француженку Джессику Понше в трех сетах – 3:6, 6:0, 6:1. В первом круге соревнований Подрез победила еще одну украинку – Катарину Завацкую.

Ранее мы сообщали, что шестая ракетка Украины взяла длительную паузу в карьере.

Теги: Теннис
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