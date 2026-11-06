Подрез продовжила вражаючу переможну серію та пробилася до півфіналу турніру WTT

Українська тенісистка Вероніка Подрез успішно подолала чвертьфінальну стадію турніру серії WTT W75 у Люксембурзі. У матчі за вихід до півфіналу 19-річна спортсменка у двох сетах перемогла представницю Швеції Лізу Цаар.

Про перебіг та результат зустрічі повідомляє Sport RBC.UA .

Подрез не залишила шансів суперниці

WTT W75, Петанж, Люксембург, 1/4 фіналу

Вероніка Подрез (Україна) - Ліза Цаар (Швеція) - 6:1, 6:3

У чвертьфінальному поєдинку Вероніка Подрез, яка посідає 127-ме місце у світовому рейтингу WTA та має другий номер посіву на турнірі, зустрілася зі шведкою Лізою Цаар (291-ша ракетка світу).

Українка впевнено провела перший сет, тричі взяла подачу суперниці та перемогла з рахунком 6:1.

На початку другої партії Подрез продовжила домінувати й повела 5:0. Цаар зуміла відіграти один брейк, а згодом виграла ще один гейм, відібравши у Вероніки можливість завершити матч на власній подачі. Однак у дев’ятому геймі українка поставила крапку в протистоянні — 6:3.

Матч тривав 1 годину 32 хвилини. Тенісистки вперше зустрілися між собою.

Хто стане наступною суперницею українки

У півфіналі турніру в Петанжі Подрез зіграє проти 20-річної представниці Німеччини Тесси Йоганни Брокманн, яка посідає 331-ше місце у рейтингу WTA.

Нагадаємо, що перед виходом до чвертьфіналу українка здолала француженку Джессіку Понше у трьох сетах - 3:6, 6:0, 6:1. У першому колі змагань Подрез перемогла ще одну українку - Катаріну Завацьку.