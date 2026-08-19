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Теннис 19 августа 2026 · 17:05

После 14 поражений подряд 46-летняя Винус Уильямс все равно сыграет в основе US Open-2026

Организаторы US Open предоставили двукратной чемпионке специальное приглашение в основную сетку.
Малюгин Никита Малюгин Никита Редактор спортивного отдела РБК-Украина
После 14 поражений подряд 46-летняя Винус Уильямс все равно сыграет в основе US Open-2026
(фото: usopen)

Бывшая первая ракетка мира Винус Уильямс получила вайлдкард от организаторов US Open-2026 и примет участие в турнире Grand Slam в Нью-Йорке в возрасте 46 лет

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на официальный сайт US Open.

Препятствия и длительная серия поражений

Для 46-летней американки это будет второе выступление в Нью-Йорке. В прошлом году она уступала в первом круге чешке Каролине Муховой в трехсетовом поединке.

Винус Уильямс переживает сложный период в карьере - серия ее поражений в одиночном разряде составляет уже 14 матчей подряд и длится более года. В частности, в сезоне-2026 американка провела 11 поединков и потерпела 11 поражений (в том числе на Australian Open против сербки Ольги Данилович).

Несмотря на это, спортивные достижения позволяют легенде снова выйти на корты Flashing Meadows.

Карьера легенды

В активе Винус Уильямс есть семь трофеев Grand Slam в одиночном разряде (2 - на US Open в 2000-м и 2001-м годах, 5 - на Уимблдоне). А в январе на Australian Open Винус обновила возрастной рекорд, сыграв в основе в 45 лет.

При этом единственные победы возрастной звезды в 2026 году были в парном разряде - с Александрой Эалой, Дианой Шнайдер и Кэти Бултер. При этом после воссоединения с Сереной Уильямс сестры уступили украинцы Марти Костюк в Цинциннате.

Ситуация с Сереной Уильямс

Младшая сестра Винус - Серена Уильямс, возобновившая карьеру после четырех лет паузы и выступившая на Уимблдоне, пока не получила вайлдкард на US Open-2026.

Основная сетка женского турнира в Нью-Йорке стартует 6 сентября. На турнир также заявлены семь представительниц Украины.

Ранее мы сообщали, что Свитолина эффектно вышла в третий круг турнира WTA 1000 в Цинциннати.

Теги: Теннис
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