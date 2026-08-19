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Теніс 19 серпня 2026 · 17:05

Після 14 поразок поспіль 46-річна Вінус Вільямс все одно зіграє в основі US Open-2026

Організатори US Open надали дворазовій чемпіонці спеціальне запрошення до основної сітки
Малюгін Микита Малюгін Микита Редактор спортивного відділу РБК-Україна
Після 14 поразок поспіль 46-річна Вінус Вільямс все одно зіграє в основі US Open-2026
(Фото: usopen)

Колишня перша ракетка світу Вінус Вільямс отримала вайлдкард від організаторів US Open-2026 і візьме участь у турнірі Grand Slam у Нью-Йорку у віці 46 років

Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на офіційний сайт US Open.

Перепони та тривала серія поразок

Для 46-річної американки це буде другий поспіль виступ у Нью-Йорку. Минулого року вона поступалася в першому колі чешці Кароліні Муховій у трисетовому поєдинку.

Наразі Вінус Вільямс переживає складний період у кар'єрі - серія її поразок в одиночному розряді становить вже 14 матчів поспіль і триває понад рік. Зокрема, у сезоні-2026 американка провела 11 поєдинків і зазнала 11 поразок (зокрема на Australian Open проти сербки Ольги Данілович).

Попри це, спортивні досягнення дозволяють легенді знову вийти на корти Flashing Meadows.

Кар'єра легенди

В активі Вінус Вільямс є сім трофеїв Grand Slam в одиночному розряді (2 - на US Open у 2000-му та 2001-му роках, 5 - на Вімблдоні). А в січні на Australian Open Вінус оновила віковий рекорд, зігравши в основі у 45 років.

При цьому єдині перемоги вікової зірки в 2026-му році були в парному розряді - з Александрою Еалою, Діаною Шнайдер та Кеті Бултер. При цьому після возз'єднання із Сереною Вільямс сестри поступилися українці Марті Костюк у Цинциннаті.

Ситуація із Сереною Вільямс

Молодша сестра Вінус - Серена Вільямс, яка поновила кар'єру після чотирьох років паузи та виступила на Вімблдоні, поки не отримала вайлдкард на US Open-2026.

Основна сітка жіночого турніру в Нью-Йорку стартує 6 вересня. На турнір також заявлені сім представниць України.

Раніше ми повідомляли, що Світоліна ефектно вийшла до третього кола турніру WTA 1000 у Цинциннаті.

Теги: Теніс
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