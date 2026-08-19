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Теннис 19 августа 2026 · 23:33

Костюк выбила россиянку и вышла в 1/4 турнира в Цинциннати (видео)

Украинка выдала яркий матч и пробилась в следующий этап
Даниил Вереитин Даниил Вереитин Руководитель спортивной редакции РБК-Украина
Костюк выбила россиянку и вышла в 1/4 турнира в Цинциннати (видео)
Марта Костюк (фото: Getty Images)

Украинская теннисистка Марта Костюк победила россиянку Мирру Андрееву в матче 1/8 турнира WTA 1000 в Цинциннати. Игра длилась три сета, один из которых украинка выиграла, не отдав сопернице ни одного гейма.

Об этом сообщает Sport RBC.UA.

Костюк – Андреева: ход матча

Первый сет начался для Марты тяжело: она проиграла и свою, и чужую подачу и была вынуждена догонять соперницу. В дальнейшем 24-летняя украинка больше не упускала случая взять гейм на своей подаче, однако спастись от поражения в первом сете не смогла – 4:6.

Во втором сете Костюк продемонстрировала отличную игру и вынесла соперницу со счетом 6:0. В третьей партии Андреева тоже не смогла ничего противопоставить украинке. В середине игрового периода Костюк вела со счетом 4:1 и легко довела дело до победы (6:2).

WTA 1000. Цинциннат. 1/8 финала

Марта Костюк – Мирра Андреева – 4:6, 6:0, 6:2

Что ждет Костюк дальше

В следующем раунде украинка встретится с победительницей пары Коко Гофф – Марией Боузковой.

Интересно, что Костюк в четвертый раз встречалась с Андреевой в 2026 году и в третий раз одержала победу. Единственное поражение Марта потерпела на "Ролан Гаррос", а в Брисбене и в Мадриде Костюк была сильнее.

Ранее с турнира в Цинциннати снялась Элина Свитолина. Первая ракетка Украины выбыла из борьбы из-за травмы, которая получила на турнире в Торонто.

Теги: Теннис Марта Костюк
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