Костюк вибила росіянку та вийшла до 1/4 турніру в Цинциннаті (відео)

Українська тенісистка Марта Костюк перемогла росіянку Мірру Андрєєву в матчі 1/8 турніру WTA 1000 в Цинцинатті. Гра тривала три сети, один з яких українка виграла, не віддавши суперниці жодного гейму.

Костюк – Андрєєва: хід матчу

Перший сет почався для Марти важко: вона програла і свою, і чужу подачу і була змушена наздоганяти суперницю. В подальшому 24-річна українка більше не втрачала нагоди взяти гейм на своїй подачі, однак врятуватися від поразки у першому сеті не змогла – 4:6.

У другому сеті Костюк продемонструвала чудову гру і винесла суперницю із рахунком 6:0. У третій партії Андрєєва також не змогла нічого протиставити українці. В середині ігрового періоду Костюк вела із рахунком 4:1 і легко довела справу до перемоги (6:2).

WTA 1000. Цинциннаті. 1/8 фіналу

Марта Костюк – Мірра Андрєєва – 4:6, 6:0, 6:2

Що чекає на Костюк далі

У наступному раунді українка зустрінеться із переможницею пари Коко Гофф – Маріє Боузкова.

Цікаво, що Костюк вчетверте зустрічалася із Андрєєвою у 2026 році і втретє здобула перемогу. Єдиної поразки Марта зазнала на "Ролан Гаррос", а у Брісбені та у Мадриді Костюк була сильнішою.