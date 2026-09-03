Костюк ярко стартовала на US Open-2026 в парном разряде и может выйти на другую украинку

Украинские теннисистки начали выступления на US Open-2026 в парном разряде. Первой на корт вышла Марта Костюк, которая вместе с румынкой Еленой-Габриэлой Русе уверенно преодолела стартовый круг американского "мейджора".

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на результат матча .

US Open-2026. Парный разряд, 1-ый круг

Марта Костюк (Украина) / Елена-Габриэла Русе (Румыния) – Панна Удварди (Венгрия) / Лаура Пигосси (Бразилия) – 6:3, 6:4

Первая победа на турнире

Матч длился 1 час и 12 минут и завершился убедительной победой Марты и ее партнерши в двух сетах.

В первой партии решающим стал единственный брейк в шестом гейме. Во втором сете Костюк и Русе сначала уступили свою подачу, однако быстро восстановили равновесие, после чего взяли "под ноль" решающее очко на чужой подаче в седьмом гейме.

Костюк и Русе выступают вместе на американском мейджоре уже четвертый сезон. Лучшим результатом украино-румынского тандема на US Open остаются выходы в третий круг. Они преодолевали первые два раунда в 2023 и 2025 годах.

Соперницы Костюк и Русе во втором круге определятся по итогам матча Дария Снигур (Украина) / Ганне Вандевинкель (Бельгия) - Элизе Мертенс (Бельгия) / Диана Шнайдер.

Украинский десант на US Open-2026

В парном разряде открытого чемпионата США-2026 примут участие семь украинских теннисисток, которые сформировали шесть различных тандемов. На корт также выйдут Александра Олейникова, Ангелина Калинина, Дарья Снигур, Людмила и Надежда Киченок, а также Юлия Стародубцева.