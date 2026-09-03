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Теніс 03 вересня 2026 · 21:38

Костюк яскраво стартувала на US Open-2026 у парному розряді та може вийти на іншу українку (відео)

Марта у тандемі з Русе розгромила угорсько-бразильську пару за годину з хвостиком
Андрій Костенко Андрій Костенко Редактор спортивного відділу РБК-Україна
Костюк яскраво стартувала на US Open-2026 у парному розряді та може вийти на іншу українку (відео)
Марта Костюк (фото: Getty Images)
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Українські тенісистки розпочали виступи на US Open-2026 у парному розряді. Першою на корт вийшла Марта Костюк, яка разом із румункою Єлєною-Габріелою Русе впевнено подолала стартове коло американського "мейджора".

Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на результат матчу.

US Open-2026. Парний розряд, 1-ше коло

Марта Костюк (Україна) / Єлена-Габріела Русе (Румунія) – Панна Удварді (Угорщина) / Лаура Пігоссі (Бразилія) – 6:3, 6:4

Перша перемога на турнірі

Матч тривав 1 годину та 12 хвилин і завершився переконливою перемогою Марти та її партнерки у двох сетах.

У першій партії вирішальним став єдиний брейк у шостому геймі. У другому сеті Костюк та Русе спочатку поступилися своєю подачею, однак швидко відновили рівновагу, після чого взяли "під нуль" вирішальне очко на чужій подачі в сьомому геймі.

Костюк та Русе виступають разом на американському мейджорі вже четвертий сезон поспіль. Найкращим результатом українсько-румунського тандему на US Open залишаються виходи до третього кола. Вони долали перші два раунди у 2023 та 2025 роках.

Суперниці Костюк і Русе у другому колі визначаться за підсумками матчу Дарія Снігур (Україна) / Ганне Вандевінкел (Бельгія) - Елізе Мертенс (Бельгія) / Діана Шнайдер.

Український десант на US Open-2026

Загалом у парному розряді відкритого чемпіонату США-2026 візьмуть участь сім українських тенісисток, які сформували шість різних тандемів. На корт також вийдуть Олександра Олійникова, Ангеліна Калініна, Дарія Снігур, Людмила та Надія Кіченок, а також Юлія Стародубцева.

Нагадаємо, що раніше Sport RBC.UA підготував вичерпне прев'ю останнього турніру Grand Slam в сезоні.

Теги: Теніс Марта Костюк
Головні матчі
US Open 3 вересня 20:00
Олександра Олійникова - : - Александра Еала
Ліга 1 3 вересня 21:45
Тулуза - : - Лілль
Ла Ліга 3 вересня 22:00
Реал Сосьєдад - : - Сельта Віго
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