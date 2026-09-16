Было бы приятно: Стародубцева назвала свою следующую цель после прорыва в рейтинге WTA

Украинская теннисистка Юлия Стародубцева после выхода в топ-50 мирового рейтинга поделилась дальнейшими целями. Также она рассказала об изменении восприятия топовых соперниц.

Новые ориентиры в мировом рейтинге

После закрепления у топ-50 лучших теннисисток планеты Стародубцева стремится достичь новых высот в туре WTA. Основным ориентиром для нее является более высокий рейтинг для получения преимуществ на турнирах Большого шлема.

"Было бы приятно быть в топ-30 и сеяной на шлемах. Но приоритеты - это, прежде всего, здоровье и фокус на сферах, где я могу стать лучше", - отметила украинская теннисистка.

Главный фактор прогресса и матчи против топ-соперниц

Оценивая собственное развитие в течение сезона, Юлия подчеркнула, что пытается расти во всех компонентах игры – от физической подготовки к тактике. Однако решающую роль сыграла именно ментальная составляющая.

Именно психологическое состояние стало главным приоритетом в работе этого года. Опыт матчей помог улучшить уверенность в своих силах, но и теннисный уровень также ощутимо вырос.

Кроме того, после поединков против таких соперниц, как Аманда Анисимова, Джессика Пегула и Елена Рыбакина, у Стародубцевой изменилось отношение к авторитетам в туре.

Украинка призналась, что опыт последних лет научил ее подходить к каждой игре одинаково. Она отметила, что, хотя и ожидает высокого уровня игры от представительниц топ-10, у нее исчезло ощущение, что она выходит на корт против "звезды".