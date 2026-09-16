Було б приємно: Стародубцева назвала свою наступну мету після прориву в рейтингу WTA

Українська тенісистка Юлія Стародубцева після виходу до топ-50 світового рейтингу поділилася подальшими цілями. Також вона розповіла про зміну сприйняття топових суперниць.

Про це Юлія Стародубцева розповіла в ексклюзивному інтерв'ю Sport RBC.UA .

Нові орієнтири у світовому рейтингу

Після закріплення у топ-50 найкращих тенісисток планети Стародубцева прагне досягти нових висот у турі WTA. Основним орієнтиром для неї є вищий рейтинг для отримання переваг на турнірах Великого шлему.

"Було б приємно бути в топ-30 та сіяною на шлемах. Але пріоритети - це перш за все здоровʼя та фокус на сферах, де я можу стати краще", - зазначила українська тенісистка.

Головний фактор прогресу та матчі проти топ-суперниць

Оцінюючи власний розвиток протягом сезону, Юлія підкреслила, що намагається зростати в усіх компонентах гри - від фізичної підготовки до тактики. Проте вирішальну роль відіграла саме ментальна складова.

Саме психологічний стан став головним пріоритетом у роботі цього року. Досвід матчів допоміг покращити впевненість у власних силах, але й тенісний рівень також відчутно зріс.

Окрім того, після поєдинків проти таких суперниць, як Аманда Анісімова, Джессіка Пегула та Олена Рибакіна, у Стародубцевої змінилося ставлення до авторитетів у турі.

Українка зізналася, що досвід останніх років навчив її підходити до кожної гри однаково. Вона відзначила, що хоча й очікує високого рівня гри від представниць топ-10, у неї зникло відчуття, що вона виходить на корт проти "зірки".