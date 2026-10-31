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Теннис 31 октября 2026 · 21:05

20-летний испанец установил исторический рекорд ATP: превзошел темпы Алькараса и Джоковича

Рафаэль Ходар совершил самый быстрый прорыв в топ-10 мирового рейтинга
Игорь Ильин Игорь Ильин Редактор новостей отдела «Спорт»
20-летний испанец установил исторический рекорд ATP: превзошел темпы Алькараса и Джоковича
Рафаэль Ходар на корте (фото: instagram.com/rafa.jodarr)

Испанский теннисист Рафаэль Ходар установил историческое достижение в мужском профессиональном теннисе. В возрасте 20 лет он обеспечил себе дебют в топ-10 мирового рейтинга ATP, потратив на это всего 287 дней от первого выступления на профессиональном уровне.

Об этом сообщает Sport RBC.UA.

Исторический прорыв испанца

Вхождение Ходара в десятку лучших стало возможным после поражения американца Тейлора Фритца от Валантена Вашеро в полуфинале турнира ATP 500 в Базеле.

Благодаря этому результату испанец гарантированно поднимется до топ-10 в обновленном рейтинге ATP, который опубликуют в понедельник, 2 ноября.

Ходар стал 21-м представителем Испании, которому удалось добиться такого результата. Предыдущим испанцем, впервые вошедшим в топ-10, был Карлос Алькарас в 2022 году.

Скорее Алькараса и Джоковича

С момента дебюта на профессиональном уровне до попадания в десятку лучших Ходару понадобилось всего 287 дней.

Кроме того, путь испанца от топ-100 к топ-10 длился 217 дней. По этому показателю он уступил только легендарному Борису Беккеру, которому понадобилось 210 дней.

Для сравнения, Карлос Алькарас проделал аналогичный путь за 336 дней, Новак Джокович - за 623, а Янник Синнер и Александр Зверев - за 735 дней.

Прорывной сезон Ходара

В 2026 году испанец получил свой первый титул ATP на турнире в Марракеше, добрался до четвертьфинала "Ролан Гаррос", а также сыграл в финалах турниров в Вашингтоне и Шанхае.

В финале шанхайского "Мастерса" Ходар уступил соотечественнику Алехандро Давидовичу-Фокини.

К моменту исторического достижения испанцу исполнилось 20 лет и 45 дней. Среди действующих теннисистов он стал пятым младшим дебютантом топ-10 после Карлоса Алькараса, Хольгера Руне, Новака Джоковича и Александра Зверева.

Ранее Дарья Снигирь с рекордным прорывом в рейтинге завершила сезон-2026.

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