rbc.ua
UA | RU
Субота, 31 жовтня 2026
Футбол | Баскетбол | Теніс | Бокс | Зимові види | Інше |
Головна Теніс 20-річний іспанець встановив історичний рекорд ATP: перевершив темпи Алькараса та Джоковича
Поділитися
Facebook Telegram Twitter / X Viber
Теніс 31 жовтня 2026 · 21:05

20-річний іспанець встановив історичний рекорд ATP: перевершив темпи Алькараса та Джоковича

Рафаель Ходар здійснив найшвидший прорив до топ-10 світового рейтингу
Ігор Ільїн Ігор Ільїн Редактор новин відділу «Спорт»
20-річний іспанець встановив історичний рекорд ATP: перевершив темпи Алькараса та Джоковича
Рафаель Ходар на корті (фото: instagram.com/rafa.jodarr)

Іспанський тенісист Рафаель Ходар встановив історичне досягнення в чоловічому професійному тенісі. У віці 20 років він забезпечив собі дебют у топ-10 світового рейтингу ATP, витративши на це лише 287 днів від першого виступу на професійному рівні.

Про це повідомляє Sport RBC.UA.

Історичний прорив іспанця

Входження Ходара до десятки найкращих стало можливим після поразки американця Тейлора Фрітца від Валантена Вашеро у півфіналі турніру ATP 500 у Базелі.

Завдяки цьому результату іспанець гарантовано підніметься до топ-10 в оновленому рейтингу ATP, який опублікують у понеділок, 2 листопада.

Ходар став 21-м представником Іспанії, якому вдалося досягти такого результату. Попереднім іспанцем, що вперше увійшов до топ-10, був Карлос Алькарас у 2022 році.

Швидше за Алькараса та Джоковича

Від моменту дебюту на професійному рівні до потрапляння в десятку найкращих Ходару знадобилося лише 287 днів.

Крім того, шлях іспанця від топ-100 до топ-10 тривав 217 днів. За цим показником він поступився лише легендарному Борису Беккеру, якому знадобилося 210 днів.

Для порівняння, Карлос Алькарас подолав аналогічний шлях за 336 днів, Новак Джокович — за 623, а Яннік Сіннер та Александр Звєрєв — за 735 днів.

Проривний сезон Ходара

У 2026 році іспанець здобув свій перший титул ATP на турнірі в Марракеші, дістався чвертьфіналу "Ролан Гаррос", а також зіграв у фіналах турнірів у Вашингтоні та Шанхаї.

У фіналі шанхайського "Мастерса" Ходар поступився співвітчизнику Алехандро Давидовичу-Фокіні.

На момент історичного досягнення іспанцю виповнилося 20 років і 45 днів. Серед чинних тенісистів він став п'ятим наймолодшим дебютантом топ-10 після Карлоса Алькараса, Хольгера Руне, Новака Джоковича та Александра Звєрєва.

Раніше Дарья Снігур із рекордним проривом в рейтингу завершила сезон-2026.

Головні матчі
Серія А 31 жовтня 21:45
Мілан - : - Інтер
Ла Ліга 31 жовтня 22:00
Барселона - : - Алавес
WBC 31 жовтня 23:00
Канело Альварес - : - Крістіан Мбіллі
🏆 Рейтинг букмекерів
1 BETKING На сайт
2 BETON На сайт
21+ Участь в азартних іграх може спричинити ігрову залежність. Грайте відповідально.
Головні новини
Досвід проти амбіцій: де дивитися чемпіонський бій Канело проти Мбіллі Досвід проти амбіцій: де дивитися чемпіонський бій Канело проти Мбіллі Український дзюдоїст Савицький здобув бронзу Grand Slam в Абу-Дабі Український дзюдоїст Савицький здобув бронзу Grand Slam в Абу-Дабі "Челсі" – "Манчестер Юнайтед": три незараховані голи та вилучення у битві грандів "Челсі" – "Манчестер Юнайтед": три незараховані голи та вилучення у битві грандів
Точки зору
Олександр Чепілко
Канело має перемагати Мбіллі. Але легко йому точно не буде Олександр Чепілко Засновник та керівник українського медіаресурсу про бокс LuckyPunch
Данило Вереітін
Шалений регрес: чому "Динамо" перестало бути топ-клубом в Україні Данило Вереітін Керівник спортивної редакції РБК-Україна
Максим Гайовий
"Сан-Антоніо" за крок від титулу та шанс Михайлюка: чого чекати від нового сезону НБА Максим Гайовий Баскетбольний оглядач
Кирило Круторогов
Збірна України: подякуємо за розчарування Кирило Круторогов Спортивний коментатор, журналіст, автор книги "#Бомбардир"