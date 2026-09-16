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Другое 16 сентября 2026 · 15:11

Изменила стиль: украинская чемпионка поразила элегантным образом (фото)

Украинская чемпионка кардинально сменила спортивный стиль на более элегантную одежду
Малюгин Никита Малюгин Никита Редактор спортивного отдела РБК-Украина
Изменила стиль: украинская чемпионка поразила элегантным образом (фото)
Магучих сменила привычную спортивную одежду на более элегантный вариант (Фото: Ярослава Магучих, Facebook)
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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих порадовала своих поклонников новой элегантной фотосессией. Спортсменка кардинально сменила привычный спортивный стиль на изысканный образ.

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на сообщение Ярославы Магучих в Facebook.

Необычный образ и ирония от чемпионки

На фотографиях в соцсетях Ярослава предстала в белом платье с цветочным паттерном, которое подчеркнуло ее стройную фигуру. Необычный для себя аутфит украинка дополнила стильно подобранными деталями – элегантными туфлями на каблуке, изысканной сумочкой и солнцезащитными очками.

Свой образ сама Ярослава прокомментировала с иронией (Фото: Ярослава Магучих, Facebook)

Несмотря на восторженные отзывы, самая легкоатлетка отнеслась к своему перевоплощению с юмором.

"Миссия "элегантность" выполнена, возвращайте кроссовки", - подписала Магучих.

Реакция поклонников

Яркое перевоплощение легкоатлетки вызвало настоящий ажиотаж среди корреспондентов.

Подписчики оставили немало восторженных комментариев, отмечая женственность и грациозность спортсменки вне беговых дорожек и секторов для прыжков.

Успешный сезон Ярославы

В сезоне-2026 Ярослава Магучих продемонстрировала впечатляющие результаты. Она добыла в борьбе "золото" ЧМ-2026, стала первой абсолютной чемпионкой мира в прыжках в высоту и выиграла континентальное первенство на открытом воздухе.

Также в ее активе – "серебро" финального этапа Бриллиантовой лиги и победа на чемпионате Украины.

Ранее мы сообщали, что Ярослава Магучих претендует на статус лучшей легкоатлетки Европы.

Теги: Легкая атлетика Ярослава Магучих
Главные матчи
Кубок Украины 16 сентября 16:00
Буковина - : - ЛНЗ
Лига Европы 16 сентября 22:00
Андерлехт - : - Лион
Лига Европы 16 сентября 22:00
Милан - : - Бенфика
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