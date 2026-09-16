Изменила стиль: украинская чемпионка поразила элегантным образом (фото)

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих порадовала своих поклонников новой элегантной фотосессией. Спортсменка кардинально сменила привычный спортивный стиль на изысканный образ.
Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на сообщение Ярославы Магучих в Facebook.
На фотографиях в соцсетях Ярослава предстала в белом платье с цветочным паттерном, которое подчеркнуло ее стройную фигуру. Необычный для себя аутфит украинка дополнила стильно подобранными деталями – элегантными туфлями на каблуке, изысканной сумочкой и солнцезащитными очками.
Несмотря на восторженные отзывы, самая легкоатлетка отнеслась к своему перевоплощению с юмором.
"Миссия "элегантность" выполнена, возвращайте кроссовки", - подписала Магучих.
Яркое перевоплощение легкоатлетки вызвало настоящий ажиотаж среди корреспондентов.
Подписчики оставили немало восторженных комментариев, отмечая женственность и грациозность спортсменки вне беговых дорожек и секторов для прыжков.
В сезоне-2026 Ярослава Магучих продемонстрировала впечатляющие результаты. Она добыла в борьбе "золото" ЧМ-2026, стала первой абсолютной чемпионкой мира в прыжках в высоту и выиграла континентальное первенство на открытом воздухе.
Также в ее активе – "серебро" финального этапа Бриллиантовой лиги и победа на чемпионате Украины.
Ранее мы сообщали, что Ярослава Магучих претендует на статус лучшей легкоатлетки Европы.