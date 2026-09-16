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Інше 16 вересня 2026 · 15:11

Змінила стиль: українська чемпіонка вразила елегантним образом (фото)

Українська чемпіонка кардинально змінила спортивний стиль на елегантніший одяг
Малюгін Микита Малюгін Микита Редактор спортивного відділу РБК-Україна
Змінила стиль: українська чемпіонка вразила елегантним образом (фото)
Магучіх змінила звичний спортивний одяг на більш елегантний варіант (Фото: Ярослава Магучіх, Facebook)
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Українська легкоатлетка Ярослава Магучіх потішила своїх шанувальників новою елегантною фотосесією. Спортсменка кардинально змінила звичний спортивний стиль на вишуканий образ.

Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на допис Ярослави Магучіх у Facebook.

Незвичний образ та іронія від чемпіонки

На світлинах у соцмережах Ярослава постала в білій сукні з квітковим паттерном, яка підкреслила її струнку фігуру. Незвичний для себе аутфіт українка доповнила стильно підібраними деталями - елегантними туфлями на підборах, вишуканою сумочкою та сонцезахисними окулярами.

Свій образ сама Ярослава прокоментувала з іронією (Фото: Ярослава Магучіх, Facebook)

Попри захоплені відгуки, сама легкоатлетка поставилася до свого перевтілення з гумором.

"Місію "елегантність" виконано, повертайте кросівки", - підписала Магучіх.

Реакція шанувальників

Яскраве перевтілення легкоатлетки викликало справжній ажіотаж серед дописувачів.

Підписники залишили чимало захоплених коментарів, відзначаючи жіночність та граціозність спортсменки поза біговими доріжками та секторами для стрибків.

Успішний сезон Ярослави

У сезоні-2026 Ярослава Магучіх продемонструвала вражаючі результати. Вона виборола "золото" ЧС-2026, стала першою абсолютною чемпіонкою світу в стрибках у висоту та виграла континентальну першість на відкритому повітрі.

Також в її активі - "срібло" фінального етапу Діамантової ліги та перемога на чемпіонаті України.

Раніше ми повідомляли, що Ярослава Магучіх претендує на статус найкращої легкоатлетки Європи.

Теги: Легка атлетика Ярослава Магучіх
Головні матчі
Кубок України 16 вересня 16:00
Буковина - : - ЛНЗ
Ліга Європи 16 вересня 22:00
Андерлехт - : - Ліон
Ліга Європи 16 вересня 22:00
Мілан - : - Бенфіка
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