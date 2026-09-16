Змінила стиль: українська чемпіонка вразила елегантним образом (фото)

Українська легкоатлетка Ярослава Магучіх потішила своїх шанувальників новою елегантною фотосесією. Спортсменка кардинально змінила звичний спортивний стиль на вишуканий образ.
Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на допис Ярослави Магучіх у Facebook.
На світлинах у соцмережах Ярослава постала в білій сукні з квітковим паттерном, яка підкреслила її струнку фігуру. Незвичний для себе аутфіт українка доповнила стильно підібраними деталями - елегантними туфлями на підборах, вишуканою сумочкою та сонцезахисними окулярами.
Попри захоплені відгуки, сама легкоатлетка поставилася до свого перевтілення з гумором.
"Місію "елегантність" виконано, повертайте кросівки", - підписала Магучіх.
Яскраве перевтілення легкоатлетки викликало справжній ажіотаж серед дописувачів.
Підписники залишили чимало захоплених коментарів, відзначаючи жіночність та граціозність спортсменки поза біговими доріжками та секторами для стрибків.
У сезоні-2026 Ярослава Магучіх продемонструвала вражаючі результати. Вона виборола "золото" ЧС-2026, стала першою абсолютною чемпіонкою світу в стрибках у висоту та виграла континентальну першість на відкритому повітрі.
Також в її активі - "срібло" фінального етапу Діамантової ліги та перемога на чемпіонаті України.
Раніше ми повідомляли, що Ярослава Магучіх претендує на статус найкращої легкоатлетки Європи.