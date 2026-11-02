rbc.ua
UA | RU
Понедельник, 02 ноября 2026
Футбол | Баскетбол | Теннис | Бокс | Зимние виды | Другое |
Главная Другое Юбилейная награда для чемпионки: Лузан получила престижный приз "Спортсмен года"
Поделиться
Facebook Telegram Twitter / X Viber
Другое 02 ноября 2026 · 19:03

Юбилейная награда для чемпионки: Лузан получила престижный приз "Спортсмен года"

Четырехкратную чемпионку мира по гребле отметили за успехи в 2025 году. Награду украинцы вручили Вадим Гутцайт и Ольга Саладуха
Малюгин Никита Малюгин Никита Редактор спортивного отдела РБК-Украина
Юбилейная награда для чемпионки: Лузан получила престижный приз "Спортсмен года"
Людмила Лузан с наградой (Фото: Человек года)

Украинская спортсменка Людмила Лузан получила награду "Спортсмен года" в рамках общенациональной программы "Человек года-2025". Награждение прошло 31 октября с участием президента Национального олимпийского комитета Украины Вадима Гутцайта и президентки Федерации легкой атлетики Украины Ольги Саладухи.

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на пресс-службу НОК Украины .

Лузан получила награду в юбилейном сезоне программы

31 октября президент Национального олимпийского комитета Украины, олимпийский чемпион по фехтованию Вадим Гутцайт вместе с народной депутатом и президентом Федерации легкой атлетики Украины Ольгой Саладухой вручили Людмиле Лузан награду "Спортсмен года".

Поздравить атлетку также пришли президент Федерации каноэ Украины Игорь Сливинский и вице-президент федерации, первый заместитель городского головы Умани Олег Ганич.

Церемония этого года состоялась в рамках 30-го, юбилейного сезона общенациональной программы "Человек года", которая в течение трех десятилетий отмечает украинцев за профессиональные достижения и вклад в развитие общества.

Чем Лузан отметилась в 2025 году

Награду в спортивной номинации Людмила Лузан завоевала благодаря выдающимся результатам в течение сезона. В 2025 году украинка стала четырехкратной чемпионкой мира по гребле на байдарках и каноэ, чемпионкой Европы и трехкратным серебряным призером континентального первенства.

Кроме того, Национальный олимпийский комитет признал ее лучшей спортсменкой страны.

Лузан также является трехкратным призером Олимпийских игр. В ее активе серебряная и бронзовая медали Токио-2020 и серебро Олимпиады-2024 в Париже. У спортсменки есть звание заслуженного мастера спорта Украины, полная кавалерка ордена княгини Ольги и награжденная орденом "За заслуги".

Украинка готовится к следующей Олимпиаде

В настоящее время Людмила Лузан продолжает системную подготовку к следующим Олимпийским играм. Украинская спортсменка остается одной из ведущих представительниц страны на международной спортивной арене.

Ранее мы сообщали, что украинский дзюдоист Хазар Гейдаров завоевал "золото" Юношеской Олимпиады-2026.

Теги: Спортсмены
Главные матчи
УПЛ 2 ноября 18:00
Карпаты - : - Кудровка
АПЛ 2 ноября 22:00
Ньюкасл - : - Эвертон
🏆 Рейтинг букмекеров
1 BETKING На сайт
2 BETON На сайт
21+ Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Играйте ответственно.
Главные новости
Андрей Ярмоленко – лучший бомбардир в истории УПЛ: видео рекордного гола Андрей Ярмоленко – лучший бомбардир в истории УПЛ: видео рекордного гола Финальный рейтинг WTA перед Итоговым турниром: на каком месте Свитолина и конкурентки Финальный рейтинг WTA перед Итоговым турниром: на каком месте Свитолина и конкурентки Фонсека растрогался после матча "Лиона", а "Спортинг" уволил тренера: пазл с возвращением складывается Фонсека растрогался после матча "Лиона", а "Спортинг" уволил тренера: пазл с возвращением складывается
Мнения
Андрей Столярчук
"50 на 50": почему в матче "Ливерпуль" – "Арсенал" нет фаворита Андрей Столярчук Спортивный комментатор, журналист
Александр Чепилко
Канело должно побеждать Мбилли. Но легко ему точно не будет Александр Чепилко Основатель и руководитель украинского медиаресурса про бокс LuckyPunch
Даниил Вереитин
Безумный регресс: почему "Динамо" перестало быть топ-клубом в Украине Даниил Вереитин Руководитель спортивной редакции РБК-Украина
Максим Гайовий
"Сан-Антонио" в шаге от титула и шанс Михайлюка: чего ждать от нового сезона НБА Максим Гайовий Баскетбольный обозреватель