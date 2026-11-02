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Інше 02 листопада 2026 · 19:03

Ювілейна нагорода для чемпіонки: Лузан отримала престижну відзнаку "Спортсмен року"

Чотириразову чемпіонку світу з веслування відзначили за успіхи у 2025 році. Нагороду українці вручили Вадим Гутцайт та Ольга Саладуха
Малюгін Микита Малюгін Микита Редактор спортивного відділу РБК-Україна
Ювілейна нагорода для чемпіонки: Лузан отримала престижну відзнаку "Спортсмен року"
Людмила Лузан із нагородою (Фото: Людина року)

Українська веслувальниця Людмила Лузан отримала відзнаку "Спортсмен року" в межах загальнонаціональної програми "Людина року-2025". Нагородження відбулося 31 жовтня за участі президента Національного олімпійського комітету України Вадима Гутцайта та президентки Федерації легкої атлетики України Ольги Саладухи.

Про це повідомляє Sport RBC.UA із посиланням на пресслужбу НОК України.

Лузан отримала нагороду в ювілейному сезоні програми

31 жовтня президент Національного олімпійського комітету України, олімпійський чемпіон із фехтування Вадим Гутцайт разом із народною депутаткою та президенткою Федерації легкої атлетики України Ольгою Саладухою вручили Людмилі Лузан відзнаку "Спортсмен року".

Привітати веслувальницю також прийшли президент Федерації каное України Ігор Слівінський та віцепрезидент федерації, перший заступник міського голови Умані Олег Ганіч.

Цьогорічна церемонія відбулася в межах 30-го, ювілейного сезону загальнонаціональної програми "Людина року", яка протягом трьох десятиліть відзначає українців за професійні досягнення та внесок у розвиток суспільства.

Чим Лузан відзначилася у 2025 році

Нагороду в спортивній номінації Людмила Лузан здобула завдяки видатним результатам протягом сезону. У 2025 році українка стала чотириразовою чемпіонкою світу з веслування на байдарках і каное, чемпіонкою Європи та триразовою срібною призеркою континентальної першості.

Крім того, Національний олімпійський комітет України визнав її найкращою спортсменкою країни.

Лузан також є триразовою призеркою Олімпійських ігор. У її активі срібна та бронзова медалі Токіо-2020, а також срібло Олімпіади-2024 у Парижі. Спортсменка має звання заслуженого майстра спорту України, є повною кавалеркою ордена княгині Ольги та нагороджена орденом "За заслуги".

Українка готується до наступної Олімпіади

Наразі Людмила Лузан продовжує системну підготовку до наступних Олімпійських ігор. Українська веслувальниця залишається однією з провідних представниць країни на міжнародній спортивній арені.

Раніше ми повідомляли, що український дзюдоїст Хазар Гейдаров здобув "золото" Юнацької Олімпіади-2026.

Теги: Спортсмени
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