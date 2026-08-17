Украинский прыгун сотворил сенсацию в финале Евро-2026 и показал лучший результат в карьере

Украинский легкоатлет Александр Онуфриев стал автором одной из главных неожиданностей в секторе для прыжков с шестом на чемпионате Европы-2026.

Личный рекорд в финале

Украинец попал в решающий раунд соревнований с 12-го места в квалификации с результатом 5.45 м. Онуфриев стал первым украинским прыгуном с шестом за последние 14 лет, кому удалось пробиться в финал континентального первенства.

Финальные соревнования начались с высоты 5,55 м, которую Александр взял со второй попытки. Следующую планку (5.70 м) – украинский атлет покорил с первой попытки, повторив тем самым свой личный рекорд и выйдя на промежуточное третье место.

Очередной триумф Дюплантиса

Высота 5.85 м на этот раз украинцу не подчинилась – после трех попыток он завершил выступление. По итогам соревнований Онуфриев занял итоговое пятое место.

Победителем чемпионата Европы с рекордом турнира (6.15 м) стал легендарный швед Арман Дюплантис, для которого титул стал четвертым подряд на чемпионатах Европы.

ЧЕ-2026. Прыжки с шестом. Финал

Арман Дюплантис (Швеция) – 6.15 м Эммануил Каралис (Греция) – 6.00 м Батист Тьерри (Франция) – 5.85 м

…5. Александр Онуфриев (Украина) – 5.70 м

Пятое место Онуфриева – второй лучший результат Украины в истории этой дисциплины на Евро после серебра Максима Мазурика в 2010 году.