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Інше 17 серпня 2026 · 09:35

Український стрибун створив сенсацію у фіналі Євро-2026 та видав найкращий результат кар'єри

Олександр Онуфрієв повторив особистий рекорд у секторі для стрибків із жердиною
Андрій Костенко Андрій Костенко Редактор спортивного відділу РБК-Україна
Український стрибун створив сенсацію у фіналі Євро-2026 та видав найкращий результат кар'єри
Олександр Онуфрієв (фото: instagram.com/sanya_onufriev)

Український легкоатлет Олександр Онуфрієв став автором однієї з головних несподіванок у секторі для стрибків із жердиною на чемпіонаті Європи-2026.

Про це повідомляє Sport RBC.UA.

Особистий рекорд у фіналі

Українець потрапив до вирішального раунду змагань з 12-го місця у кваліфікації із результатом 5.45 м. Онуфрієв став першим українським стрибуном із жердиною за останні 14 років, кому вдалося пробитися до фіналу континентальної першості.

Фінальні змагання розпочалися з висоти 5.55 м, яку Олександр взяв із другої спроби. Наступну планку (5.70 м) – український атлет підкорив з першої спроби, тим самим повторивши свій особистий рекорд і вийшовши на проміжне третє місце.

Черговий тріумф Дюплантіса

Висота 5.85 м цього разу українцеві не підкорилася – після трьох спроб він завершив виступ. За підсумками змагань Онуфрієв посів підсумкове п'яте місце.

Переможцем чемпіонату Європи з рекордом турніру (6.15 м) став легендарний швед Арман Дюплантіс, для якого цей титул став четвертим поспіль на чемпіонатах Європи.

ЧЄ-2026. Стрибки з жердиною. Фінал

  1. Арман Дюплантіс (Швеція) – 6.15 м
  2. Еммануїл Караліс (Греція) – 6.00 м
  3. Батіст Тьєрі (Франція) – 5.85 м
  • …5. Олександр Онуфрієв (Україна) – 5.70 м

П'яте місце Онуфрієва – другий найкращий результат України в історії цієї дисципліни на Євро після "срібла" Максима Мазурика у 2010 році.

Раніше ми писали, що український плавець став чемпіоном Європи та побив національний рекорд.

Теги: Легка атлетика
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