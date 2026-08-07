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Другое 07 августа 2026 · 17:37

Украина объявила состав на ЧЕ-2026 по плаванию: кто возглавит команду и кого из звезд потеряли

Лидер "сине-желтых" выступит в Париже, но один из главных фаворитов пропустит турнир
Андрей Костенко Андрей Костенко Редактор спортивного отдела РБК-Украина
Украина объявила состав на ЧЕ-2026 по плаванию: кто возглавит команду и кого из звезд потеряли
Владислав Бухов (фото: instagram.com/vladosbukhov)

Сборная Украины по плаванию определилась с ростером на главный старт сезона-2026 – чемпионат Европы по водным видам спорта. Тренерский штаб сформировал окончательную заявку, в которую вошли как действующие лидеры команды, так и новые лица. Однако без чувствительных потерь среди претендентов на награды тоже не обошлось.

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на официальный сайт соревнований.

11 представителей в Париже и ключевые лидеры

Континентальное первенство для пловцов пройдет в столице Франции с 10 по 16 августа. В составе "сине-желтых" на французских дорожках будут соревноваться 11 спортсменов: восемь мужчин и три женщины. Они будут выступать в дисциплинах брассом, вольным стилем, комплексом, баттерфляем и на спине.

Главной надеждой сборной станет чемпион мира на 50-метровке вольным стилем Владислав Бухов, единственный получивший награду для Украины на мировом первенстве 2024 года. Кроме него, из прошлогоднего состава ЧМ в заявке остались Степан Бабенко, Владимир Лисовец и Максим Овчинников.

Мужская заявка выглядит следующим образом:

  • Владислав Бухов (50 м вольным стилем)
  • Степан Бабенко (50 м, 100 м брассом)
  • Илья Линник (50 м, 100 м, 200 м вольным стилем)
  • Владимир Лисовец (50 м, 100 м брассом)
  • Вадим Науменко (200 м вольным стилем, 50 м брассом, 200 м комплексом)
  • Максим Овчинников (50 м, 100 м, 200 м брассом)
  • Никита Шеремет (50 м, 100 м вольным стилем, 50 м баттерфляем)
  • Игорь Трояновский (50 м, 100 м, 200 м баттерфляем)

Женскую команду представят три спортсменки: Яна Кликотская (100 м, 200 м брассом), Ирина Милютина (50 м, 100 м, 200 м брассом) и Ника Шарафутдинова (50 м, 100 м на спине).

Потеря чемпиона и усиление состава

Главной неожиданностью заявки стало отсутствие участника Олимпиады-2024 и чемпиона Европы на 200-метровке на спине Александра Желтякова. Девятикратный призер юниорских ЧЕ в этот раз пропустит континентальный турнир в Париже.

В то же время, к национальной команде присоединились Илья Линник, Вадим Науменко, Никита Шеремет и Игорь Трояновский. При этом Шеремет подходит к турниру в высокой форме после получения своей первой взрослой награды на короткой воде в декабре 2025 года, где он завоевал "серебро" на дистанции 50 метров вольным стилем.

Ранее мы писали, что сборная Украины вошла в топ-5 медального зачета прыжков в воду на Евро-2026 по водным видам спорта.

Теги: Сборная Украины
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УПЛ. 2-й тур 8 августа 15:30
Левый Берег - : - Кудривка
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