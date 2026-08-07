Україна оголосила склад на ЧЄ-2026 з плавання: хто очолить команду та кого з зірок втратили

Збірна України з плавання визначилася з ростером на головний старт сезону-2026 – чемпіонат Європи з водних видів спорту. Тренерський штаб сформував остаточну заявку, до якої увійшли як чинні лідери команди, так і нові обличчя. Проте без чутливих втрат серед претендентів на нагороди також не обійшлося.
Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на офіційний сайт змагань.
Континентальна першість триватиме у столиці Франції з 10 по 16 серпня. Загалом у складі "синьо-жовтих" на французьких доріжках змагатимуться 11 спортсменів: вісім чоловіків та три жінки. Вони виступатимуть у дисциплінах брасом, вільним стилем, комплексом, батерфляєм та на спині.
Головною надією збірної стане чемпіон світу на 50-метрівці вільним стилем Владислав Бухов, який єдиний здобув нагороду для України на світовій першості 2024 року. Окрім нього, з минулорічного складу ЧС у заявці залишилися Степан Бабенко, Володимир Лісовець та Максим Овчинніков.
Загалом чоловіча заявка виглядає наступним чином:
Жіночу команду представлять три спортсменки: Яна Клікотська (100 м, 200 м брасом), Ірина Мілютина (50 м, 100 м, 200 м брасом) та Ніка Шарафутдінова (50 м, 100 м на спині).
Головною несподіванкою заявки стала відсутність учасника Олімпіади-2024 та чемпіона Європи на 200-метрівці на спині Олександра Желтякова. Дев'ятиразовий призер юніорських ЧЄ цього разу пропустить континентальний турнір у Парижі.
Водночас до національної команди приєдналися Ілля Лінник, Вадим Науменко, Нікіта Шеремет та Ігор Трояновський. При цьому Шеремет підходить до турніру у високій формі після здобуття своєї першої дорослої нагороди на короткій воді в грудні 2025 року, де він виборов "срібло" на дистанції 50 метрів вільним стилем.
Раніше ми писали, що збірна Україні увійшла до топ-5 медального заліку стрибків у воду на Євро-2026 з водних видів спорту.