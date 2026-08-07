Україна оголосила склад на ЧЄ-2026 з плавання: хто очолить команду та кого з зірок втратили

Збірна України з плавання визначилася з ростером на головний старт сезону-2026 – чемпіонат Європи з водних видів спорту. Тренерський штаб сформував остаточну заявку, до якої увійшли як чинні лідери команди, так і нові обличчя. Проте без чутливих втрат серед претендентів на нагороди також не обійшлося.

Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на офіційний сайт змагань .

11 представників у Парижі та ключові лідери

Континентальна першість триватиме у столиці Франції з 10 по 16 серпня. Загалом у складі "синьо-жовтих" на французьких доріжках змагатимуться 11 спортсменів: вісім чоловіків та три жінки. Вони виступатимуть у дисциплінах брасом, вільним стилем, комплексом, батерфляєм та на спині.

Головною надією збірної стане чемпіон світу на 50-метрівці вільним стилем Владислав Бухов, який єдиний здобув нагороду для України на світовій першості 2024 року. Окрім нього, з минулорічного складу ЧС у заявці залишилися Степан Бабенко, Володимир Лісовець та Максим Овчинніков.

Загалом чоловіча заявка виглядає наступним чином:

Владислав Бухов (50 м вільним стилем)

Степан Бабенко (50 м, 100 м брасом)

Ілля Линник (50 м, 100 м, 200 м вільним стилем)

Володимир Лісовець (50 м, 100 м брасом)

Вадим Науменко (200 м вільним стилем, 50 м брасом, 200 м комплексом)

Максим Овчинніков (50 м, 100 м, 200 м брасом)

Нікіта Шеремет (50 м, 100 м вільним стилем, 50 м батерфляєм)

Ігор Трояновський (50 м, 100 м, 200 м батерфляєм)

Жіночу команду представлять три спортсменки: Яна Клікотська (100 м, 200 м брасом), Ірина Мілютина (50 м, 100 м, 200 м брасом) та Ніка Шарафутдінова (50 м, 100 м на спині).

Втрата чемпіона та підсилення складу

Головною несподіванкою заявки стала відсутність учасника Олімпіади-2024 та чемпіона Європи на 200-метрівці на спині Олександра Желтякова. Дев'ятиразовий призер юніорських ЧЄ цього разу пропустить континентальний турнір у Парижі.

Водночас до національної команди приєдналися Ілля Лінник, Вадим Науменко, Нікіта Шеремет та Ігор Трояновський. При цьому Шеремет підходить до турніру у високій формі після здобуття своєї першої дорослої нагороди на короткій воді в грудні 2025 року, де він виборов "срібло" на дистанції 50 метрів вільним стилем.