Третья медаль в карьере: украинская звезда аэробики завоевала "серебро" ЧМ-2026

Украинская гимнастка Анастасия Курашвили завоевала серебряную награду на чемпионате мира по спортивной аэробике в испанской Памплоне. Это уже третья медаль мирового первенства в карьере нашей спортсменки.

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на европейскую федерацию гимнастики European Gymnastics.

Уверенное выступление и очередная награда

Анастасия Курашвили продемонстрировала высокий уровень подготовки еще на старте турнира, уверенно выиграв квалификационный раунд. В финале украинка завоевала 2-е место, уступив лишь россиянке Анастасии Дмитриевой.

Бронзовую награду получила представительница Греции Василия Бриллиантов. Для Курашвили это уже второе "серебро" подряд (после ЧМ-2024), а в 2022 году она завоевала "золото" мирового первенства.

Достижения сборной Украины и путевка на Европейские игры

Кроме успеха в индивидуальных состязаниях, украинская команда была представлена еще в трех финалах турнира. В смешанных дуэтах Анастасия Курашвили и Святослав Галайда заняли 8 место, чем завоевали для Украины лицензию на Европейские игры-2027.

Также сборная Украины финишировала на 5-й позиции в программе "Аэростеп" и 7-е место в программе "Аэроденс".