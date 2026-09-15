rbc.ua
UA | RU
Вторник, 15 сентября 2026
Футбол | Баскетбол | Теннис | Бокс | Другое |
Главная Другое Третья медаль в карьере: украинская звезда аэробики завоевала "серебро" ЧМ-2026
Поделиться
Facebook Telegram Twitter / X Viber
Другое 15 сентября 2026 · 17:19

Третья медаль в карьере: украинская звезда аэробики завоевала "серебро" ЧМ-2026

Украинка еще раз подтвердила статус одной из сильнейших гимнасток планеты
Малюгин Никита Малюгин Никита Редактор спортивного отдела РБК-Украина
Третья медаль в карьере: украинская звезда аэробики завоевала "серебро" ЧМ-2026
Анастасия Курашвили на чемпионате мира в Испании (Фото: World Gymnastics, X)
Add as a preferred source on Google

Украинская гимнастка Анастасия Курашвили завоевала серебряную награду на чемпионате мира по спортивной аэробике в испанской Памплоне. Это уже третья медаль мирового первенства в карьере нашей спортсменки.

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на европейскую федерацию гимнастики European Gymnastics.

Уверенное выступление и очередная награда

Анастасия Курашвили продемонстрировала высокий уровень подготовки еще на старте турнира, уверенно выиграв квалификационный раунд. В финале украинка завоевала 2-е место, уступив лишь россиянке Анастасии Дмитриевой.

Бронзовую награду получила представительница Греции Василия Бриллиантов. Для Курашвили это уже второе "серебро" подряд (после ЧМ-2024), а в 2022 году она завоевала "золото" мирового первенства.

Достижения сборной Украины и путевка на Европейские игры

Кроме успеха в индивидуальных состязаниях, украинская команда была представлена еще в трех финалах турнира. В смешанных дуэтах Анастасия Курашвили и Святослав Галайда заняли 8 место, чем завоевали для Украины лицензию на Европейские игры-2027.

Также сборная Украины финишировала на 5-й позиции в программе "Аэростеп" и 7-е место в программе "Аэроденс".

Ранее мы сообщали, что Таисия Онофрийчук сняла все вопросы на Гран-при у Чехии и выиграла очередное "золото".

Теги: Спортсмены Чемпионат мира
Главные матчи
Ла Лига 15 сентября 21:00
Алавес - : - Валенсия
Ла Лига 15 сентября 22:30
Эльче - : - Реал
Кубок Англии 15 сентября 22:00
Ливерпуль - : - Тоттенхэм
🏆 Рейтинг букмекеров
1 BETKING На сайт
2 Favbet
3 VBET
21+ Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Играйте ответственно.
Главные новости
Новые чемпионы, ночной триллер и украинский рекорд: чем запомнился US Open-2026 Новые чемпионы, ночной триллер и украинский рекорд: чем запомнился US Open-2026 "Если будет сильно нужно, мы готовы": сестры Алексеевы раскрыли планы на карьеру "Если будет сильно нужно, мы готовы": сестры Алексеевы раскрыли планы на карьеру Радовался уничтожению дома Ястремской: сербского тренера лишили лицензии Радовался уничтожению дома Ястремской: сербского тренера лишили лицензии
Мнения
Сергей Лукьяненко
Порох в пороховницах заканчивается, а чудеса случаются: уроки Беринчика и Хрговича Сергей Лукьяненко Спортивный комментатор
Александр Чепилко
Закулисье вечера бокса на O2 Arena: почему Итаума – Хргович не выглядит супербоем Александр Чепилко Основатель и руководитель украинского медиаресурса про бокс LuckyPunch
Михаил Метревели
После VAR: почему футболу нужна новая революция в судействе Михаил Метревели Медиаменеджер, спортивный функционер
Ольга Саладуха
Не только медали: главные выводы после чемпионата Европы в Бирмингеме Ольга Саладуха Президент Федерации легкой атлетики Украины