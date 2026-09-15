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Інше 15 вересня 2026 · 17:19

Третя медаль у кар'єрі: українська зірка аеробіки здобула "срібло" ЧС-2026

Українка вкотре підтвердила статус однієї з найсильніших гімнасток планети
Малюгін Микита Малюгін Микита Редактор спортивного відділу РБК-Україна
Третя медаль у кар'єрі: українська зірка аеробіки здобула "срібло" ЧС-2026
Анастасія Курашвілі на чемпіонаті світу в Іспанії (Фото: World Gymnastics, X)
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Українська гімнастка Анастасія Курашвілі виборола срібну нагороду на чемпіонаті світу зі спортивної аеробіки в іспанській Памплоні. Це вже третя медаль світової першості в кар'єрі нашої спортсменки.

Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на європейську федерацію гімнастики European Gymnastics.

Впевнений виступ та чергова нагорода

Анастасія Курашвілі продемонструвала високий рівень підготовки ще на старті турніру, впевнено вигравши кваліфікаційний раунд. У фіналі українка виборола 2-ге місце, поступившись лише росіянці Анастасії Дмитрієвій.

Бронзову нагороду здобула представниця Греції Васілія Діаманті. Для Курашвілі це вже друге "срібло" поспіль (після ЧС-2024), а у 2022 році вона здобувала "золото" світової першості.

Здобутки збірної України та путівка на Європейські ігри

Окрім успіху в індивідуальних змаганнях, українська команда була представлена ще у трьох фіналах турніру. У змішаних дуетах Анастасія Курашвілі та Святослав Галайда посіли 8-ме місце, чим вибороли для України ліцензію на Європейські ігри-2027.

Також збірна України фінішувала на 5-й позиції у програмі "аеростеп" та 7-ме місце у програмі "аероденс".

Раніше ми повідомляли, що Таїсія Онофрійчук зняла всі питання на Гран-прі у Чехії та виграла чергове "золото".

Теги: Спортсмени Чемпіонат світу
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