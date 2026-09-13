Космічні бали та абсолютний тріумф: Онофрійчук зняла всі питання на Гран-прі у Чехії

Лідерка збірної України з художньої гімнастики Таїсія Онофрійчук продовжила свою вражаючу переможну серію на міжнародній арені. На етапі Гран-прі у чеському Брно українська спортсменка показала виступ високого рівня та впевнено виборола золоту медаль у багатоборстві.

Абсолютне домінування та рекордні бали

Формат турніру в Брно виявився виснажливим для учасниць, адже передбачав проходження усіх чотирьох видів програми (м'яч, обруч, булави та стрічка) впродовж одного дня. Попри жорсткий графік, 18-річна вихованка Ірини Дерюгіної продемонструвала зразкову стабільність та впевнено випередила своїх головних конкуренток.

Ключовим моментом виступу Онофрійчук стала програма з булавами, за яку вона отримала 30,1 бала – за новими правилами це вважається гросмейстерським результатом. Загалом українка набрала підсумкові 117,900 бала, що стало одним із найкращих показників у сезоні. "Срібло" здобула представниця Казахстану Акмарал Єрекешева (116,500), а бронзову нагороду виборола Ліліана Левінська з Польщі (108,250).

Третій тріумф та чотири фінали

Цей успіх став для Онофрійчук уже третьою перемогою в особистому багатоборстві на етапах Гран-прі поточного сезону – раніше українка здобувала золоті медалі в естонському Тарту та іспанській Марбельї.

Щодо інших українських гімнасток, Поліна Каріка зупинилася за крок від п'єдесталу, посівши 4-те місце (107,200 бала), а Анастасія Ікан показала 8-й результат (101,900 бала).

Окрім перемоги у багатоборстві, Онофрійчук з першого місця кваліфікувалася до всіх чотирьох окремих фіналів (обруч, м'яч, булави та стрічка). Також за медалі в окремих видах змагатимуться Каріка (обруч, м'яч) та Ікан (булави, стрічка). Вирішальні виступи відбудуться в неділю, 13 вересня.