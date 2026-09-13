Космические баллы и абсолютный триумф: Онофрийчук сняла все вопросы на Гран-при в Чехии

Лидер сборной Украины по художественной гимнастике Таисия Онофрийчук продолжила свою впечатляющую победную серию на международной арене. На этапе Гран-при в чешском Брно украинская спортсменка показала выступление высокого уровня и уверенно завоевала золотую медаль в многоборье.

Абсолютное доминирование и рекордные баллы

Формат турнира в Брно оказался утомительным для участниц, ведь предполагал прохождение всех четырех видов программы (мяч, обруч, булавы и лента) в течение одного дня. Несмотря на жесткий график, 18-летняя воспитанница Ирины Дерюгиной продемонстрировала образцовую стабильность и уверенно опередила своих главных конкуренток.

Ключевым моментом выступления Онофрийчук стала программа с булавами, за которую она получила 30,1 балла – по новым правилам это считается гроссмейстерским результатом. В общей сложности украинка набрала итоговые 117,900 балла, что стало одним из лучших показателей в сезоне. "Серебро" получила представительница Казахстана Акмарал Ерекешева (116,500), а бронзовую награду завоевала Лилиана Левинская из Польши (108,250).

Третий триумф и четыре финала

Этот успех стал для Онофрийчук уже третьей победой в личном многоборье на этапах Гран-при текущего сезона – ранее украинка завоевала золотые медали в эстонском Тарту и испанской Марбелье.

Что касается других украинских гимнасток, Полина Карика остановилась в шаге от пьедестала, заняв 4-е место (107,200 балла), а Анастасия Икан показала 8-й результат (101,900 балла).

Кроме победы в многоборье, Онофрийчук с первого места квалифицировалась во все четыре отдельные финалы (обруч, мяч, булавы и лента). Также за медали в отдельных видах сразятся Карика (обруч, мяч) и Икан (булавы, лента). Решающие выступления пройдут в воскресенье, 13 сентября.