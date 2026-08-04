Подиум в Венгрии и лидерство в чемпионате: как Mercedes уходит на летний перерыв Формулы-1

Пилоты команды Mercedes подвели итоги ушедшего на летний перерыв текущего сезона. Младший пилот Кими Антонелли в последнем Гран-при финишировал на третьей строчке, тогда как его напарник Джордж Расселл завершил седьмую гонку.

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на официальный прессрелиз команды Mercedes-AMG F1 .

Антонелли доволен стартом, Расселл ждет перезагрузки

Молодой итальянский гонщик Кими Антонелли поделился впечатлениями от первой части своего дебютного отрезка и отметил готовность бороться дальше.

"Первая половина сезона прошла гораздо лучше, чем мы ожидали. Однако сейчас нам нужно продолжать, упорно работать и делать все возможное. Впереди напряжена вторая половина года, но мы к ней готовы", - отметил Кими Антонелли.

Зато более опытный Джордж Расселл признал, что начало года оказалось для него сложным из-за нестабильности результатов:

"Первая половина сезона была не очень гладкой. Я с нетерпением жду перерыва, чтобы перезагрузиться и вернуться сильнее. Пока для меня все было как на американских горках, и я надеюсь, что вторая половина года будет намного лучше", - сказал Джордж Расселл.

Амбиции на титулы от Вольффа

Руководитель команды Тото Вольфф подчеркнул, что "серебряные стрелы" уходят на летние каникулы в статусе лидеров, однако ключом к итоговому триумфу станет надежность болида.

"Мы идем на летний перерыв с комфортным преимуществом в зачетах обоих чемпионатов. Это хорошо, но мы знаем, что нам нужно продолжать упорно работать после перерыва, продолжать развиваться и улучшать надежность. Это будет ключом к успеху, если мы хотим не только бороться в обоих чемпионатах, но и выиграть их", - подвел итоги Тото Вольфф.