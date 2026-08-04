Подіум в Угорщині та лідерство в чемпіонаті: як Mercedes іде на літню перерву Формули-1

Пілоти команди Mercedes підбили підсумки поточного сезону, який пішов на літню перерву. Молодший пілот Кімі Антонеллі в останньому Гран-прі фінішував на третій сходинці, тоді як його напарник Джордж Расселл завершив гонку сьомим.

Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на офіційний пресреліз команди Mercedes-AMG F1 .

Антонеллі задоволений стартом, Расселл чекає на перезавантаження

Молодий італійський гонщик Кімі Антонеллі поділився враженнями від першої частини свого дебютного відрізка та наголосив на готовності боротися далі.

"Перша половина сезону прошла набагато краще, ніж ми очікували. Однак зараз нам потрібно продовжувати, наполегливо працювати та робити усе можливе. Попереду напружена друга половина року, але ми до неї готові", - зазначив Кімі Антонеллі.

Натомість більш досвідчений Джордж Расселл визнав, що початок року виявився для нього складним через нестабільність результатів:

"Перша половина сезону була не дуже гладкою. Я з нетерпінням чекаю на перерву, щоб перезавантажитися та повернутися сильнішими. Поки що для мене все було як на американських гірках, і я сподіваюся, що друга половина року буде набагато кращою", - сказав Джордж Расселл.

Амбіції на титули від Вольффа

Керівник команди Тото Вольфф підкреслив, що "срібні стріли" йдуть на літні канікули у статусі лідерів, проте ключем до підсумкового тріумфу стане надійність боліда.

"Ми йдемо на літню перерву з комфортною перевагою в заліках обох чемпіонатів. Це добре, але ми знаємо, що нам потрібно продовжувати наполегливо працювати після перерви, продовжувати розвиватися та покращувати надійність. Це буде ключем до успіху, якщо ми хочемо не лише боротися в обох чемпіонатах, а й виграти їх", - підсумував Тото Вольфф.