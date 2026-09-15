rbc.ua
UA | RU
Вторник, 15 сентября 2026
Футбол | Баскетбол | Теннис | Бокс | Другое |
Главная Другое После триумфа на ЧМ: в Украине определили лучшую спортсменку августа
Поделиться
Facebook Telegram Twitter / X Viber
Другое 15 сентября 2026 · 15:43

После триумфа на ЧМ: в Украине определили лучшую спортсменку августа

Титулованная украинская гребля в четвертый раз получила такое отличие от НОК
Малюгин Никита Малюгин Никита Редактор спортивного отдела РБК-Украина
После триумфа на ЧМ: в Украине определили лучшую спортсменку августа
Людмила Лузан торжествовала на чемпионате мира (Фото: liudmilaluzan, Instagram)
Add as a preferred source on Google

Экспертная комиссия Национального олимпийского комитета Украины официально определила Людмилу Лузан как лучшую спортсменку августа. Гребля торжествовала на чемпионате мира.

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на прессслужбу НОК Украины.

Триумф на чемпионате мира в Познани

Основанием для такого признания стали выдающиеся результаты спортсменки на чемпионате мира по гребле на байдарках и каноэ, состоявшемся в польской Познани. Там Людмила Лузан пополнила коллекцию двумя престижными наградами.

Людмила выиграла золотую медаль в каноэ-одиночке на дистанции 200 метров, защитив чемпионский титул. Украинка стала лишь второй в истории и первой представительницей Европы, которой подчинилось такое достижение.

Также она выиграла серебряную медаль в каноэ-двойке на дистанции 500 метров в паре с Анастасией Рыбачок.

Выдающиеся достижения и рекорды спортсменки

29-летняя уроженка Ивано-Франковска - одна из самых успешных атлеток в истории украинского спорта. В ее активе три олимпийских награды ("серебро" и "бронза" Токио-2020, а также "серебро" Парижа-2024).

Общее количество медалей Лузан на чемпионатах мира достигло 13 (9 золотых, 3 серебряные и 1 бронзовая). Кроме того, на счету гребли 16 наград чемпионатов Европы.

Также звание лучшей спортсменки месяца по версии НОК Лузан получает уже в четвертый раз в карьере. Ранее ее отмечали в июне 2023-го и 2026-го, а также в августе 2025-го года.

Ранее мы сообщали, что находящиеся в "творческом отпуске" сестры Алексиивы раскрыли планы на карьеру.

Теги: Чемпионат мира Спортсмены
Главные матчи
Ла Лига 15 сентября 21:00
Алавес - : - Валенсия
Ла Лига 15 сентября 22:30
Эльче - : - Реал
Кубок Англии 15 сентября 22:00
Ливерпуль - : - Тоттенхэм
🏆 Рейтинг букмекеров
1 BETKING На сайт
2 Favbet
3 VBET
21+ Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Играйте ответственно.
Главные новости
Новые чемпионы, ночной триллер и украинский рекорд: чем запомнился US Open-2026 Новые чемпионы, ночной триллер и украинский рекорд: чем запомнился US Open-2026 "Если будет сильно нужно, мы готовы": сестры Алексеевы раскрыли планы на карьеру "Если будет сильно нужно, мы готовы": сестры Алексеевы раскрыли планы на карьеру Радовался уничтожению дома Ястремской: сербского тренера лишили лицензии Радовался уничтожению дома Ястремской: сербского тренера лишили лицензии
Мнения
Сергей Лукьяненко
Порох в пороховницах заканчивается, а чудеса случаются: уроки Беринчика и Хрговича Сергей Лукьяненко Спортивный комментатор
Александр Чепилко
Закулисье вечера бокса на O2 Arena: почему Итаума – Хргович не выглядит супербоем Александр Чепилко Основатель и руководитель украинского медиаресурса про бокс LuckyPunch
Михаил Метревели
После VAR: почему футболу нужна новая революция в судействе Михаил Метревели Медиаменеджер, спортивный функционер
Ольга Саладуха
Не только медали: главные выводы после чемпионата Европы в Бирмингеме Ольга Саладуха Президент Федерации легкой атлетики Украины