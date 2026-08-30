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Другое 30 августа 2026 · 15:50

Чемпионская защита: Людмила Лузан выиграла "золото" ЧМ-2026 по гребле на олимпийской дистанции

Украинская каноистка получила первую высшую награду для Украины на мировом первенстве в Познани
Малюгин Никита Малюгин Никита Редактор спортивного отдела РБК-Украина
Чемпионская защита: Людмила Лузан выиграла "золото" ЧМ-2026 по гребле на олимпийской дистанции
Людмила Лузан (Фото: Гребля Украины)
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Украинская гребля Людмила Лузан получила первую золотую медаль для Украины на чемпионате мира-2026 по гребле на байдарках и каноэ. Она торжествовала в каноэ-одиночке на олимпийской дистанции 200 метров.

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на прессслужбу НОК Украины.

Уверенная защита титула и результат финала

Выступая в статусе действующей чемпионки мира и Европы, Лузан завоевала лидерство с самых первых метров дистанции и финишировала с результатом 44.40 секунды.

Украинка опередила канадку Софию Дженсен на 0.50 секунды, а бронзовый призер - американку Невин Гаррисон - на 0.54 секунды.

Историческое достижение и юбилейный ЧМ

Людмила Лузан стала лишь второй спортсменкой в истории и первой представительницей Европы, которой удалось оградить титул чемпионки мира на этой дистанции. До нее дважды подряд в этой дисциплине побеждала только легендарная канадка Лоренс Венсан-Лапуант.

Для украинской каноистки это уже 10-й, юбилейный чемпионат мира в карьере и 13-я награда на уровне мировых первенств (9 золотых, 3 серебряных и 1 бронзовая).

Ранее на ЧМ-2026 Лузан также завоевала "серебро" в каноэ-двойке на дистанции 500 м в дуэте с Анастасией Рыбачок.

Ранее мы сообщали, что украинка Садурская завоевала второе "золото" на ЧМ-2026 по фридайвингу.

Теги: Сборная Украины Спортсмены
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